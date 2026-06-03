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Türkiye ve Kamerun arasında "Askeri Mali İş Birliği Anlaşması Protokolü" imzalandı

Türkiye ve Kamerun arasında 'Askeri Mali İş Birliği Anlaşması Protokolü' imzalandı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nü imzaladı.

Türkiye ile Kamerun arasında "Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü" imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in de hazır bulunduğu heyetler arası görüşmenin ardından Bakanlar Yaşar Güler ve Joseph Beti Assomo, "Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü"nü imzaladı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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