Türkiye-Gürcistan-AB Ticaret ve Yatırım Olanakları Çapraz Kümülasyon Toplantısı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacminin kısa bir süre içinde 5 milyar dolara kadar çıkarılmasına inandığını söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacminin kısa bir süre içinde 5 milyar dolara kadar çıkarılmasına inandığını söyledi.

Bakan Muş, Gürcistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitaşvili ile birlikte Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Türkiye-Gürcistan- Avrupa Birliği (AB) Ticaret ve Yatırım Olanakları Çapraz Kümülasyon toplantısına katıldı.

Tiflis'te bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Muş, çapraz kümülasyonun sunduğu ticaret ve yatırım fırsatlarına ilişkin aydınlatıcı bilgilerin paylaşıldığı toplantının düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Muş, gerek 2019'dan itibaren ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, gerekse bu yılın başlangıcında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile dünya ekonomisinin, lojistik, tedarik zincirleri, ham madde, gıda, enerji ve küresel enflasyon alanlarında derinleşen sorunlar ile karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bu zorlu şartlar içinde, 2021 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirmiştir." dedi.

Türk ekonomisinin güçlü performansını bu yılın ilk iki çeyreğinde de sırasıyla yüzde 7,3 ile 7,6 büyüyerek sürdürdüğüne dikkati çeken Muş, "Bu rekor büyüme oranlarında ihracatımız öncü rolü üstlenmiş olup Türkiye ekonomisinde büyümenin lokomotifi haline gelmiştir." dedi.

Muş, 2021 yılında Türkiye'deki ihracatın bir önceki yıla kıyasla yüzde 33 artışla 225 milyar dolar, dış ticaret hacminin ise bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 497 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

"Gürcistan'la ticareti 5 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum"

Gürcistan'la da son dönemlerde ticaret konusunda önemli artışların kaydedildiğini ifade eden Bakan Muş, şöyle devam etti:

"2021 yılında ikili ticaret hacmimiz, bir önceki yıla kıyasla yüzde 20'sinin üzerinde artış göstererek 2 milyar doları aşmıştır. Bu yılın ilk 8 aylık döneminde de ikili ticaretimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50'den fazla artarak 2 milyar dolara ulaşmıştır. Mevcut üst düzey ilişkilerimiz ile ticaretin yasal ve lojistik altyapısına yapmış olduğumuz yatırımlar sayesinde, ikili ticaretimizi en kısa sürede 5 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum."

AB ile ticaret

Türkiye'nin, çeyrek asrı aşkın süredir yürürlükte olan Gümrük Birliği sayesinde AB ile yakın iş birliğini sürdürdüğünü kaydeden Muş, şunları söyledi:

"Bunun bir sonucu olarak, 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz 178 milyar doları aşan ticaret hacmi ile Avrupa Birliği, en önemli ticaret ve yatırım ortağımız olmuştur. AB ile çalışmalarımızın odak noktası, ihracatımızdaki artış trendinin sürdürülmesidir. Bu amaca hizmet etmek üzere çapraz kümülasyonu, Gürcistan'ı da içine alacak şekilde devreye aldık. Bu enstrüman sayesinde Gürcistan ile ikili ticaretimizin potansiyeline ulaşmasına önemli katkılar sunmuş oluyoruz."

Mehmet Muş, Türkiye ile Gürcistan arasında 2008'de serbest ticaret anlaşmasının imzalandığını hatırlatarak, söz konusu anlaşmanın güncellenmesi ve genişletilmesi konusunda 2016'da başlatılan çalışmaların sona erdiğini ve bugün bu değişiklikleri imzaladıklarını söyledi.

Anlaşmanın güncellenmesinin ikili ticaretin daha da artırılmasına büyük katkı sağlayacağını belirten Muş, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma ile halihazırda yürürlükte olan STA'nın kapsamını tarım ürünleri özelinde genişletiyor, ayrıca hizmet ticaretini de STA kapsamına alıyoruz. Bugün imzaladığımız anlaşma ile iki ülke arasında gerek mal, gerek hizmet ticareti, gerekse de yatırım ilişkilerinin daha da artacağını öngörüyoruz. Gürcistan ile başta ticaret ve ekonomi olmak üzere her alanda iş birliğini geliştirme yönünde kararlıyız."