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Emekli Aylıkları Artarken Promosyonlar Neden Sabit Kalmıştır?

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarının artmasına rağmen promosyonların neden sabit kaldığını sorguladı. Ergün, her 6 ayda bir artan emekli aylıklarına paralel artış gösteren bir promosyon sisteminin uygulanması için yetkililere çağrıda bulundu.

(İSTANBUL)- Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "3 yıl içerisinde emekli aylıklarına sadece 5510 sayılı yasayla bile 6 kez zam gelmiştir. Yani emekli aylıkları artarken promosyonlar nedendir bilinmez, hep sabit kalmıştır. Yetkililerden beklentimiz, her 6 ayda bir artan emekli aylıklarına paralel artış gösteren bir promosyon sisteminin uygulanması için gerekli girişimlerde bulunmalarıdır" dedi.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere ödenen banka promosyonlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ergün, şunları kaydetti:

"Emekli aylıkları artarken promosyonlar nedendir bilinmez, hep sabit kalmıştır"

"Bilindiği gibi derneğimizin mücadeleleri sonucu emeklilere de banka promosyonu ödenmesi imkanı sağlanmıştı. Ancak bu promosyonlar ne yazık ki, tek seferde 3 yıl için ödenmektedir ve oldukça da düşük kalmıştır. Oysa ki 3 yıl içerisinde emekli aylıklarına sadece 5510 sayılı yasayla bile 6 kez zam gelmiştir. Yani emekli aylıkları artarken promosyonlar nedendir bilinmez, hep sabit kalmıştır.

Diğer taraftan, BDDK tarafından yayınlanan 'Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri' raporu, Aralık 2023 dönemine ilişkin verilerine göre; sektörün 2023 dönem net karı, 603 milyar 634 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Yani 19,3 milyar dolar olmuştur. 2022 yılında ise bu rakam 435 milyar idi ve bu tutar ortalama dolar kuruyla yaklaşık 26 milyar dolara denk geliyordu. Ayrıca; Bankaların 2021 yılındaki toplam karı 92,9 milyar lira tutarındaydı. Bütün emeklilere 3 yıl için ödenen toplam ödenen promosyon miktarı ise yaklaşık 10 milyar TL civarındadır. Yani, bankaların 2021 - 2022 ve 2023 toplam karı yaklaşık 1 trilyon 131 milyar 534 milyon lira iken, bu karlardan promosyon olarak emeklilere ödenen toplam tutar bankaların toplam karının sadece binde 8,8'i kadar olmuştur.

"Her 6 ayda bir artan emekli aylıklarına paralel artış gösteren bir promosyon sistemi uygulanmalı"

SGK'nın Temmuz 2024 tarihinden itibaren emeklilere ödeyeceği toplam tutar; memur emeklileri için yüzde 19,31 - işçi emeklileri için yüzde 24,73 - en düşük emekli aylıkları için yüzde 24,73 ile yüzde 180 arasında artmıştır. Oysa bu artışlar promosyonlara yansımamaktadır. Emeklilere promosyon hakkını sağladığımız günden beri, defaatle emekliye promosyon belirleme masasında, emeklilerin de temsil hakkının olmasını gerektiğini ifade etmiştik. Bu hak tanınmadığı sürece ne yazık ki, emekliler düşük promosyon almaya devam edeceklerdir. Yetkililerden beklentimiz, her 6 ayda bir artan emekli aylıklarına paralel artış gösteren bir promosyon sisteminin uygulanması için gerekli girişimlerde bulunmalarıdır. Ayrıca bir tespit komisyonu da oluşturulup, bu komisyonda emeklilerin de temsilinin sağlanmasıdır"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "3 yıl içerisinde emekli aylıklarına sadece 5510 sayılı yasayla bile 6 kez zam gelmiştir. Yani emekli aylıkları artarken promosyonlar nedendir bilinmez, hep sabit kalmıştır. Yetkililerden beklentimiz, her 6 ayda bir artan emekli aylıklarına paralel artış gösteren bir promosyon sisteminin uygulanması için gerekli girişimlerde bulunmalarıdır" dedi.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere ödenen banka promosyonlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ergün, şunları kaydetti:

"Emekli aylıkları artarken promosyonlar nedendir bilinmez, hep sabit kalmıştır"

"Bilindiği gibi derneğimizin mücadeleleri sonucu emeklilere de banka promosyonu ödenmesi imkanı sağlanmıştı. Ancak bu promosyonlar ne yazık ki, tek seferde 3 yıl için ödenmektedir ve oldukça da düşük kalmıştır. Oysa ki 3 yıl içerisinde emekli aylıklarına sadece 5510 sayılı yasayla bile 6 kez zam gelmiştir. Yani emekli aylıkları artarken promosyonlar nedendir bilinmez, hep sabit kalmıştır.

Diğer taraftan, BDDK tarafından yayınlanan 'Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri' raporu, Aralık 2023 dönemine ilişkin verilerine göre; sektörün 2023 dönem net karı, 603 milyar 634 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Yani 19,3 milyar dolar olmuştur. 2022 yılında ise bu rakam 435 milyar idi ve bu tutar ortalama dolar kuruyla yaklaşık 26 milyar dolara denk geliyordu. Ayrıca; Bankaların 2021 yılındaki toplam karı 92,9 milyar lira tutarındaydı. Bütün emeklilere 3 yıl için ödenen toplam ödenen promosyon miktarı ise yaklaşık 10 milyar TL civarındadır. Yani, bankaların 2021 - 2022 ve 2023 toplam karı yaklaşık 1 trilyon 131 milyar 534 milyon lira iken, bu karlardan promosyon olarak emeklilere ödenen toplam tutar bankaların toplam karının sadece binde 8,8'i kadar olmuştur.

"Her 6 ayda bir artan emekli aylıklarına paralel artış gösteren bir promosyon sistemi uygulanmalı"

SGK'nın Temmuz 2024 tarihinden itibaren emeklilere ödeyeceği toplam tutar; memur emeklileri için yüzde 19,31 - işçi emeklileri için yüzde 24,73 - en düşük emekli aylıkları için yüzde 24,73 ile yüzde 180 arasında artmıştır. Oysa bu artışlar promosyonlara yansımamaktadır. Emeklilere promosyon hakkını sağladığımız günden beri, defaatle emekliye promosyon belirleme masasında, emeklilerin de temsil hakkının olmasını gerektiğini ifade etmiştik. Bu hak tanınmadığı sürece ne yazık ki, emekliler düşük promosyon almaya devam edeceklerdir. Yetkililerden beklentimiz, her 6 ayda bir artan emekli aylıklarına paralel artış gösteren bir promosyon sisteminin uygulanması için gerekli girişimlerde bulunmalarıdır. Ayrıca bir tespit komisyonu da oluşturulup, bu komisyonda emeklilerin de temsilinin sağlanmasıdır"

Kaynak: ANKA / Güncel

Kazım Ergün Tüed Ekonomi Güncel Haberler

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