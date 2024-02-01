Türkiye'deki sulak alanların kaydı tutuluyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugüne kadar toplam büyüklüğü 1,6 milyon hektar olan 6 bin 418 adet sulak alanı sisteme kaydettik. Kısa adı SAYBİS olan Ulusal Sulak Alan Bilgi Sistemi ile ülkemizdeki kayıt altına alınan tüm sulak alanların bilgileri burada toplanmakta ve halkımıza sunulmaktadır" dedi.

Bakan Yumaklı, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) sulak alanların korunması için gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgi verdi. Yumaklı, yağmur ormanlarından sonra biyolojik açıdan en üretken ekosistemler olan sulak alanların korunması için yoğun çaba harcadıklarını bildirerek, toplam büyüklüğü 1,6 milyon hektar olan 6 bin 148 adet sulak alanın SAYBİS'e kaydedildiğini aktardı. Tarım Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ramsar Sözleşmesi ile korunan 14 alan dışında 59'u ulusal önemi ve 47'si mahalli önemi haiz sulak alan olmak üzere toplam 120 adet sulak alan ilan edilerek koruma altına alındığını ifade etti.

'SÖZLEŞME LİSTESİNE RAMSAR ALANI OLARAK DAHİL ETMİŞTİR'

Bakan Yumaklı, sulak alanlar, bulundukları yörede nem oranını yükselterek, başta yağış ve sıcaklık olmak üzere yerel iklim elemanları üzerinde olumlu etki yaptığını kaydederek, "Yöredeki tarımsal üretimin kalite ve miktar olarak arttırılmasına fayda sağlar. Bu bakımdan, sulak alanların korunması ve geliştirilmesi, halkımıza yeterli su arzını sağlamak için gerekli en mühim sorumluluklarımızdan birisidir. Bu görevi yerine getirebilmek için Türkiye, Sulak Alanların Korunması Sözleşmesine (Ramsar Sözleşmesi) 1994 yılında taraf olmuş ve 30 yıllık süreçte toplam büyüklüğü 184 bin 487 hektar olan 14 sulak alanını (Sultan Sazlığı, Seyfe Gölü, Burdur Gölü, Manyas (Kuş) Gölü ve Göksu Deltası, Akyatan Lagünü, Kızılırmak Deltası, Uluabat Gölü ve Gediz Deltası, Yumurtalık Lagünü, Meke Gölü, Kızören Obruğu, Kuyucuk Gölü ve Nemrut Kalderası) sözleşme listesine Ramsar Alanı olarak dahil etmiştir" diye konuştu

ULUSAL SULAK ALAN YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce (DKMP) kurulan 'SAYBİS' ile sulak alanlarının tamamının kayıt altına alındığına işaret ederek, şu bilgileri aktardı:

"Bugüne kadar toplam büyüklüğü 1,6 milyon hektar olan 6 bin 418 adet sulak alanı sisteme kaydettik. SAYBİS ile ülkemizde kayıt altına alınan tüm sulak alanların bilgileri burada toplanmakta ve halkımıza sunulmaktadır. Bu sistem yalnızca envanter içermemekte, statülü sulak alanlarda verilen sulak alan faaliyetlerine yönelik izinler de buradan yürütülmektedir. Ayrıca halkımız sulak alanlarda yapacağı başvuruları E-Devlet üzerinden de kolaylıkla yapabilmektedir."

'YENİ PROJELERİ UYGULAMAYA KOYULACAK'

Bakan Yumaklı, geçmişte kirlilik sorunu yaşayan Kayseri'deki Sultansazlığı, Antalya'daki Avlan Gölü, Konya'daki Ereğli Sazlığı ve Afyonkarahisar'daki Karakuyu Sazlığı'nda rehabilitasyon çalışmaları yapıldığını da ifade etti. Yumaklı, 2024 yılında Düzce'de bulunan Efteni Gölü'nde rehabilitasyon çalışmalarına başlanacağını duyurarak, sulak alanlarda ekoturizmi desteklemek, araştırmacılara açık hava laboratuvarları sağlamak ve yöre ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yine DKMP Genel Müdürlüğü'nce ziyaretçi merkezleri yapıldığının söyledi. Bu kapsamda 2002 yılından bu yana 55 sulak alanda yapılan tesisler ile bu alanların, halkın faydalanabileceği birer ekoturizm merkezi haline getirildiğini aktaran Yumaklı, sulak alanların korunması ve geliştirilmesi için yeni projeleri uygulamaya koyacaklarını vurguladı.