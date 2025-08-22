Türkiye'de Spor Devrimi: Gençlik ve Spor Bakanı Bak Açılış Töreninde Konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin dört bir yanındaki spor tesisleri, stadyumları, kapalı spor salonları, atletizm pistleriyle bir spor devrimi yaşadığını, ülkenin spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Bak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yerleşkesindeki Binali Yıldırım Stadyumu'nda kentte yapımı tamamlanan 23 tesisin açılışı için düzenlenen törene katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Törende bir konuşma yapan Bak, " Türkiye, dört bir yanındaki spor tesisleriyle, stadyumlarıyla, kapalı spor salonlarıyla, atletizm pistleriyle bir spor devrimi yaşamaktadır. Türkiye spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor." dedi.

Gençlerin tesislerinin açılışına gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getiren Bak, tesislerin ülkenin geleceği olan gençler için yapıldığını söyledi.

Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerinden birinin dijital bağımlılık, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadele olduğunu belirterek, "Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne inanıyoruz. Yeşilay, gençlerimizle beraber bu süreçte etkin rol oynuyor. Biz ailelerimize şunu söylüyoruz. Bu yapılan tesislere çocuklarımızı getirelim. Çocuklarımızı gençlik merkezlerimize, kapalı yüzme havuzlarımıza, spor salonlarımıza getirelim. Sporun kişiliği geliştirmede özgüveni arttırmada çok önemli rolü var." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Aydın'da yatırımlarının devam ettiğini vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Türkiye çapında 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmış Kredi Yurtlar Kurumu yapımız var. Gençlerimiz için barınma olanaklarını hazırlıyoruz. Efeler'de 1985 yatak kapasiteli öğrenci yurdumuz hazır. Gençlerimizi buraya bekliyoruz. 5 yıldızlı otel konforunda olan bir yurt. Gençlerimize burada sabah kahvaltısı, akşam yemeği, sosyal etkinlikler ücretsiz. 600 bin gencimize burs veriyoruz. Yaklaşık 900 bin gencimize de başvurusu neticesinde kredi veriyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye çapında 640 Gençlik merkezimizde gençlerimize spordan, sanata, tiyatrodan müziğe pek çok aktiviteyi gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz var. Gençlik kamplarımızda bu yıl 200 bine yakın gencimizi doğa, yaz ve tematik kamplarıyla misafir ediyoruz. Seyahatsever projesiyle 18-29 yaş arasındaki gençlerimizi illerde misafir ediyoruz, 5 gün boyunca ücretsiz. Bunların hepsi ülkemizin geleceği olan gençlerimiz için."

Bak, Aydın'a yaptıkları yatırımların devam ettiğini dile getirerek, İncirliova Gençlik Merkezi ve Spor Tesisi, Söke Spor Kompleksi ve Yurt inşaatı, Aydın merkezde spor kompleksinin yapımının sürdüğünü belirtti.

Gençlere güvendiklerini aktaran Bak, "İnşallah gelecekte bu çocuklarımızın arasından ülkemizin bayrağını göndere çektirecek Avrupa, Dünya Olimpiyat şampiyonları bu tesislerden yetişen sporculardan çıkacak." dedi.

Bak, Aydın'da Bozdoğan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi, Çine Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi, Didim Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi, Sporcu Eğitim Merkezi, Efeler Öğrenci Yurdu, Yarı Olimpik Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu, Binali Yıldırım Spor Tesisleri, Germencik Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi, Karpuzlu Spor Salonu, Gençlik Merkezi, Koçarlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi, Spor Salonu, Yurt Müdürlüğü, Köşk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Kuyucak Yüzme Havuzu, Sultanhisar Spor Salonu, Gençlik Merkezi ve Yenipazar Moto Kros Pisti'nin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a hediye takdim etti.

Bal ile birlikte protokol üyeleri yapımı tamamlanan tesislerin açılış kurdelesini kesti.

Törende Aydın Valisi Yakup Canbolat ve AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş birer konuşma yaptı. Törene AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen, Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Efeler Müftüsü Yusuf Dönertaş'ın yaptığı duanın ardından açılış töreni gerçekleştirildi.