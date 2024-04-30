Türkiye'de İstihdam Edilen Pilot Sayısı Yüzde 6 Arttı

Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla istihdam edilen pilot sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 14 bin 884 oldu.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 2023 Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, havacılık sektörü 2003 yılından itibaren çıkarılan yasal düzenlemelerle hızla büyüdü.

Sektör, hava yolu şirketlerinin artmasına paralel olarak altyapı ve filo yatırımları, bağlantı sayısı ve uçak bilet fiyatlarındaki düzenlemelerle büyümesini son dönemde de sürdürdü.

Türkiye'de 2003'te sektörde yaklaşık 65 bin çalışan istihdam edilirken bu sayı 2022'de 262 bin 925'e ulaştı. 2022 yılı sektör cirosu, 2003'ten itibaren Türk lirası bazında 218 kat, dolar bazında ise kurdaki artışa rağmen 16 kat artış gösterdi. Sektörün 2022 yılı cirosu 668,06 milyar liraya ulaştı.

Sivil havacılık işletmeleri bünyesinde geçen yılın sonu itibarıyla 668 uçak bulunuyor. Ayrıca, 207 hava taksi, 524 genel havacılık araçları, 431 balon ve 26 çok hafif hava aracı olmak üzere 1856 araç faaliyet gösteriyor.

Yabancı pilot sayısı 518

Türkiye'de istihdam edilen pilot sayısı geçen yılın sonu itibarıyla 14 bin 884'e yükseldi. Söz konusu rakam, 2022'de 14 bin 55 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece pilot sayısında, bir yılda yüzde 6 artış gerçekleşti.

Uçak ve helikopterlerde çalışan pilotların yüzde 4,2'sini yabancılar oluşturuyor. Türk sivil havacılığında 518 yabancı pilot hizmet veriyor.

Geçen yılın sonunda 2 bin 45 hava trafik kontrolörü, 463 dispeçer, 4 bin 684 teknisyen, 620 hava trafik emniyeti elektronik personeli ve 609 havacılık bilgi yönetimi uzmanı olmak üzere diğer lisanslı teknik personelin toplamı 8 bin 421'i buldu.