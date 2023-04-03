"Türkiye'de Dindarlık Çok Yaygın"

Türkiye'de gençler arasında deizmin arttığı ve AKP iktidarı döneminde halkın dinden soğuduğu tartışmaları kamuoyunun gündeminde sıkça yer bulurken, yapılan bir araştırma Türkiye'de dindarlığın güçlü olduğunu gösterdi.

Türkiye'de gençler arasında deizmin arttığı ve AKP iktidarı döneminde halkın dinden soğuduğu tartışmaları kamuoyunun gündeminde sıkça yer bulurken, yapılan bir araştırma Türkiye'de dindarlığın güçlü olduğunu gösterdi