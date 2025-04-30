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Türkiye-Birleşik Krallık Savunma Sanayi Toplantısı Londra'da Gerçekleşti

Türkiye-Birleşik Krallık Savunma Sanayi Toplantısı Londra'da Gerçekleşti
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Londra'da Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ile bir araya gelerek savunma sanayi iş birliği kapsamında şartname imzaladı.

(ANKARA) - Londra'da gerçekleşen Türkiye- Birleşik Krallık Savunma Sanayi Konseyi Toplantısı kapsamında şartname imzalandı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye- Birleşik Krallık Savunma Sanayi Konseyi (Türkiye United Kingdom Defence Industry Council - TUDIC) Toplantısı kapsamında Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Maria Eagle ile Londra'da bir araya geldi.

Toplantıda yerli savunma sanayi şirketleri; ASFAT AŞ, MKE AŞ, ASELSAN, Roketsan, TUSAŞ, Nurol Makina ve Kale Grup Genel Müdürleri ve Genel Müdür Yardımcıları da yer aldı.

Toplantı sonrası Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve İngiliz Bakan Maria Eagle tarafından şartname imzalandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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