Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Tuncer'den Engel Atlama Balkan Şampiyonası değerlendirmesi Açıklaması

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda çok büyük başarı göstererek mükemmel sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

Tuncer, müsabakaların yapıldığı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da AA muhabirine, Türk biniciliğinin, tarihindeki önemli günlerden birini yaşadığını söyledi.

Turnuvaya katılan binicilerin çok iyi olduğunu belirten Tuncer, şöyle devam etti:

"Ülkemiz bu organizasyonda çok büyük başarı gösteriyor, mükemmel sonuçlar alıyoruz. Bu kadar ülkenin arasında parlamak ve ortaya çıkmak özellikle Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere çizmiş olduğu sportif vizyon çerçevesinde, Bakanımız (Gençlik ve Spor Bakanı) Osman Aşkın Bak, bakan yardımcılarımızın tamamı bizimle çok ilgileniyorlar, Allah onlardan razı olsun."

Tuncer, Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli ile sponsorları olan Spor Toto ve Türk Hava Yolları'na da teşekkür ederek, Türkiye'deki değerli kuruluşların da desteğiyle başarıların geldiğini söyledi.

Türkiye'de tesis yatırımlarına çok ihtiyaçları olduğunu belirten Tuncer, binicilerin başarılarından sonra bu spora olan ilginin artacağını düşündüğünü ifade etti.

Pony Ligi'ne de değinen Tuncer, binicileri çok küçük yaştan itibaren at üzerine çıkardıklarını dile getirdi. Tuncer, şöyle konuştu:

"Ailelerin de büyük destekleri var, onlara da teşekkür ediyorum. Gençleri, çocukları meşgul edebileceğimiz bir şeyler bulmamız lazım. Bu meşguliyetler de onların motivasyonunu artıracak, onların geleceğe güvenle bakacakları ortamlar hazırlamakla olur. Bizim spora başlayan çocuklar 7 yaşındayken bu spora başlarlar, ellerine telefon almazlar bile çünkü onların meşgaleleri başka, atları var."

İmkanı olan ailelerin çocuklarını spora yönlendirmesi gerektiğini vurgulayan Tuncer, "Düzce Belediyesi ile bir işbirliği içindeyiz. Düzce'de bir at yetiştirme istasyonu başlatıyoruz. Başarılarımız, bizim yapacağımız altyapı destekleri ve yine at üretim projesinin sistemi daha da canlandıracağını düşünüyorum. Ama biraz zamana ihtiyacımız var." dedi.

Tuncer, Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarışmak ve olimpiyat başarısı elde etmek istediklerini sözlerine ekledi.

"5'te 5 yapmak istiyoruz"

Ekip lideri Ata Zorlu da başarının mimarının sporcular, aileleri ve antrenörleri olduğunu söyledi.

Yılbaşından beri hazırladıkları program dahilinde turnuvaya geldiklerini belirten Zorlu, "5'te 5 yapmak istiyoruz. Bunu 2007 senesinde Türkiye'de yaşamıştık. Yurt dışında ilk kez yaşayacağız. Yıldızlar, genç yetişkinler, kadınlar ve büyüklerde kazandık, son gençler kategorisi kaldı, inşallah onu da çocuklarımız kazanacak." diye konuştu.

Türk biniciler damga vurdu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda Türk biniciler, farklı kategorilerde birincilik elde etti.

Engel Atlama Balkan Şampiyonası'na Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Macaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan biniciler katıldı.

Türkiye Binicilik Federasyonu adına yarışan 40 binici, farklı kategorilerde turnuvaya damga vurdu.

Dün yapılan müsabakalarda Türkiye, Duru Ayan, Azra Öztürk, Hatice Büşra İpşirli, Sedef Etik'ten oluşan takımla "Kadın Biniciler" kategorisinde, Derin Güneş, Melis Serbest, Gökalp Danacı ve Ege Çevik'ten oluşan takımla "Genç Yetişkin Biniciler" kategorisinde, Ömer Çetin, Burak Uluçay, Barkın Aydın ve Necmi Eren'den oluşan takımla da "Usta Biniciler" kategorisinde şampiyon oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Türkiye Binicilik Federasyonu Asbaşkanı Sena İpşirli ve ekip lideri Ata Zorlu da milli takım sporcularına destek verdi.