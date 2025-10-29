Türkiye-Azerbaycan Enerji İş Birliği Görüşmeleri Bakü'de Yapıldı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci'nin Bakü'de SOCAR, BP ve Total Energies yetkilileriyle bir araya geldiğini duyurdu. Görüşmelerde, Türkiye- Azerbaycan enerji iş birliği ile bölgesel enerji ve bağlantısallık konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci Bakü'de Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), British Petroleum (BP) ve Total Energies şirketlerinden yetkililerle görüştü. Görüşmelerde, Azerbaycan'la enerji alanındaki ikili işbirliği, bölgesel enerji ve bağlantısallık konularında görüş alışverişinde bulunuldu.