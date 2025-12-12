Haberler

Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kasapoğlu, Washington'daki temaslarını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Washington'da ABD Kongre üyeleriyle temaslarını değerlendirerek, "Kongre üyeleri, iki ülke arasında pek çok konuda yeni bir heyecan ve ortak irade olduğunu ifade etti.

Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesinin her yıl düzenlediği Transatlantik Forumu için Türkiye delegasyonuyla Washington'da bulunduklarını belirterek, forum kapsamındaki temasların ardından ABD Kongresinin farklı kanatlarından üyelerle görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile eylüldeki görüşmesinin ilişkilerde yeni bir dinamizm oluşturduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Kongre üyeleri, iki ülke arasında pek çok konuda yeni bir heyecan ve ortak irade olduğunu ifade etti." diye konuştu.

Gündemin önemli başlıkları Suriye ve Gazze oldu

Kasapoğlu, görüşmelerde bölgesel ve küresel meselelerin kapsamlı biçimde ele alındığını aktararak, özellikle Suriye'nin geleceği, bölgede istikrarın sağlanması ve her iki ülkenin bu süreçteki katkılarının masaya yatırıldığını belirtti.

Gazze'de ateşkesin devamının ve Filistin'de adil, kalıcı bir barışın tesisinin Türkiye açısından öncelikli olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "ABD Başkanı Trump'ın, Gazze sürecine yönelik Cumhurbaşkanımızla ortaya koyduğu irade ve katkıyı, Kongre üyeleriyle değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, Ukrayna'daki savaşın diplomatik yollarla sonlandırılması konusunda Türkiye'nin kararlılığının altını çizerek, bu alanda ABD tarafıyla ortak çabaların değerlendirildiğini söyledi.

Savunma sanayisi yaptırımları ve işbirliği gündemde

Kasapoğlu, görüşmelerde savunma sanayisine yönelik mevcut yaptırımların kaldırılması konusunun da ele alındığını kaydederek, "Kongre üyelerinin bu konuda yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediklerini çok net biçimde gördük." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki performansının ABD'li yasama üyelerinin de yakın takibinde olduğunu ifade eden Kasapoğlu, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat üyelerin Türkiye'nin barış odaklı ve yapıcı tavrına ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye-ABD ilişkilerinin ekonomik boyutuna da değinen Kasapoğlu, iki ülke arasında 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi doğrultusunda atılabilecek adımların görüşüldüğünü aktararak, "İlişkilerin bugünü ve geleceği açısından çok güçlü bir potansiyel görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye küresel bir aktör olarak yakından takip ediliyor

NATO'nun en önemli aktörlerinden Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde küresel meselelerde belirleyici rol oynadığını vurgulayan Kasapoğlu, bu yaklaşımın Kongre üyeleri tarafından da yakından izlendiğini belirtti.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerdeki girişimleri, Gazze'de ateşkesin korunması ve Suriye'de istikrarın sağlanması gibi alanlarda Ankara'nın oynadığı rolün önemsendiğini dile getiren Kasapoğlu, "Önümüzdeki dönemde daha somut adımların atılacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik karşılıklı isteğin de heyecan verici olduğunun altını çizerek, "Hem kısa vadede hem de sonraki süreçlerde, müttefiklik ruhu içinde ilişkilerimizi daha üst noktalara taşıyacağız." dedi.

