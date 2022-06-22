Türk ve Rus askeri heyetleri Ukrayna limanlarından tahıl ve gemi çıkışlarını görüştü - Haberler

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Türk ve Rus askeri heyetleri Ukrayna limanlarından tahıl ve gemi çıkışlarını görüştü

AA - Ali Cura - Güncel
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Türk ve Rus askeri heyetleri Ukrayna limanlarından tahıl ve gemi çıkışlarını görüştü

Türk ve Rus askeri heyetlerinin, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı ve Türk gemilerin güvenli çıkışı ile ilgili görüştüğü bildirildi.

Türk ve Rus askeri heyetlerinin, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı ve Türk gemilerin güvenli çıkışı ile ilgili görüştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova'da Milli Savunma Bakanlığı ile Rusya Savunma Bakanlığı heyetleri arasında müzakereler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Taraflar Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı ve Türk ticari gemilerinin güvenli çıkışının yanı sıra Karadeniz'de güvenli seyrüseferin sağlanmasına yönelik yaklaşımları ele aldı." ifadeleri kullanıldı.

Türk ve Rus heyetlerinin, Türk kuru yük gemisi Azov Concord da dahil olmak üzere, Mariupol limanından çıkışların sağlanmasını mümkün kılan ikili formatta etkileşimin önemini vurguladığı kaydedilen açıklamada, istişarelere devam etmek için her iki tarafın anlaşmaya vardığı aktarıldı.

AA / Ali Cura - Güncel

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