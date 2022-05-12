Türk Kızılaydan Pakistan'daki Arakanlı çocuklara eğitim yardımı

Türk Kızılayı, Pakistan'ın Karaçi kentindeki 5 eğitim merkezinde 150 Arakanlı göçmen çocuğa eğitim yardımında bulundu.

Türk Kızılayı İslamabad Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, destek kampanyası kapsamında 150 Arakanlı göçmen çocuğa üniforma, kırtasiye ve ders kitabı verildi.

Yardım faaliyeti için yapılan açılış törenine, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, Karaçi Okuryazarlık ve Okul Dışı Eğitim Direktörlüğü Müdür Yardımcısı Daleel Han Jatoi ve Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo katıldı.

Başkonsolos Sangu, Arakanlı göçmen çocuklarla tek tek ilgilendi, onlarla sohbet etti.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı Camilo, eğitim yardımının yanı sıra söz konusu eğitim merkezindeki öğretmenlere yönelik kapasite geliştirme eğitimleri ve eğitim merkezlerine finansal destek sağladıklarını belirtti.

Camilo, ocak ayında yine Karaçi'de ekonomik güçlükler ve güvenlik endişesiyle örgün eğitime devam edemeyen 1260 Arakanlı göçmen çocuğa da eğitim desteği verdiklerini kaydetti.