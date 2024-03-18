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Türk Kızılay Şube Başkanı ve personelleri darbedildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türk Kızılay Şube Başkanı ve 2 personelinin tartıştıkları bir kişi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türk Kızılay Şube Başkanı ve 2 personelinin tartıştıkları bir kişi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İftara hazırlık için yemek dağıtılan Türk Kızılay İskenderun Şubesine giden bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle Şube Başkanı Recep Sivri ile tartıştı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada zanlı, Sivri ile Türk Kızılay çalışanları Mehmet Balcı ve Seden İlhan'ı darbetti.

Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavgada yüzünden yaralanan Balcı, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Balcı ve Seden İlhan'da ise müdahaleyi gerektirecek yaralanma olmadığı belirlendi.

Hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giden Sivri, kaçan zanlıdan şikayetçi oldu.

Şubenin güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis ekipleri, Ali E. olduğu bildirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca, tartıştıktan sonra 3 kişinin darbedilmesi ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalışması kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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