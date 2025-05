Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Kızılay'ın 105. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, " İstanbul'da inşaatı hızla yükselen Kan Torbası Üretim Fabrikamız önümüzdeki yıl faaliyete geçecek ve ülkemizin dışa bağımlılığını bu alanda sona erdirecek." dedi.

Yılmaz, Türk Kızılay'ın ATO Congresium'da gerçekleştirilen 105. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasına, asırlık çınar Türk Kızılay'a daima sahip çıkan, Kızılay Onursal Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başladı.

Kızılay'ın 1868 yılında doğduğunda, yalnızca bir cemiyet değil, cephede Mehmetçiğin dava arkadaşı, cephe gerisinde inleyen bir askerin başucunda edilen dua olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Bir hemşirenin titreyen elleriyle sardığı sargı, bir hekimin sabırla sürdüğü merhem ve Anadolu'nun dört bir köşesinden yükselen 'Allah yardımcıları olsun' niyazlarının toplamıydı. İsmi zaman içinde değişse de özündeki o merhamet ve şefkat meşalesi hiç sönmedi. Çünkü Kızılay, bu milletin vicdanından doğmuş bir iyilik hareketidir." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kızılay" adını verdiği cemiyetin, Çanakkale siperlerinden afet bölgelerine, Afrika çöllerinden Gazze'ye kadar insaniyet bayrağının yılmaz bir taşıyıcısı olma misyonunu sürdürdüğünü belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün Kızılay dediğimizde, sadece bir kurumdan değil, derin kökleri olan, dallarıyla milyonlara ulaşan bir merhamet çınarından bahsediyoruz. Bu çınarın bir parçası olma onurunu nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum. 157. yaşına yaklaşan Kızılay olarak, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış 513 şube ve temsilciliğimiz, 46 aşevimiz, 199 Kızılay butiğimiz, 400 bine yaklaşan gönüllümüz ve 1 milyonu aşkın bağışçımızla, adeta iyiliğin omuz omuza verilmiş bir seferberliğini yürütüyoruz. 18 Bölge Kan Merkezi ve 69 Kan Bağış Merkezimizle her yıl 3 milyona yakın kan bağışı alıyor, işliyor ve hastanelerimize ulaştırıyoruz. 13 ülkede görev sınırları aşan bir vicdanın temsilcisi olarak al bayrağımız ile Kızılay hilalimizi birlikte dalgalandırıyoruz."

"Türk Kızılay 2024'te 47 milyondan fazla insanın hayatına dokundu"

Türk Kızılay'ın 2024 yılı itibarıyla yurt içinde ve yurt dışında toplam 47 milyondan fazla insanın hayatına dokunmasının gururunu yaşadıklarını dile getiren Yılmaz, "Tüm bu hizmetlerimiz, milletimizin hayırla yoğrulmuş kalbinin eseridir." dedi.

"Devletimizin varlığını hissettirdiği her coğrafyada, savaşın, açlığın, çaresizliğin kol gezdiği her toprakta biz de varız, bayrağımız da dalgalanıyor." ifadelerini kullanan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zatıalinizin dile getirdiği 'Dünya beşten büyüktür.' hakikatini bir söylemden öte, bir insani duruşa dönüştürerek yaşıyor ve yaşatıyoruz. Bugün Gazze'deyiz, bombaların gölgesinde, yıkıntılar arasında bir tencere kaynıyorsa, o tencerenin başında Türk Kızılay vardır. Bugün Suriye'de, Ukrayna'da, Somali'de, Afganistan'da bir yetimin gözyaşı siliniyorsa, orada milletimizin dualarıyla yoğrulmuş yardım elleri vardır. Gazze'de çok ağır şartlara rağmen, her gün on binlerce kardeşimize sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bu başarının arkasında, vakit kaybetmeden atılan adımlar, limanlara umut taşıyan iyilik gemilerimiz ve en önemlisi, devletimizin güçlü desteği vardır. Gittiğimiz her mazlum coğrafyadan milletimize ve zatıalinize selamlar ve dualarla dönüyoruz."

Yılmaz, dünyada insani yardıma ihtiyaç duyan insan sayısının hızla arttığına dikkati çekerek, buna karşın insani yardım bütçelerinin azaldığını, devletlerin insani yardım faaliyetlerinden geri çekildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada 122 milyon insanın zorunlu göçe maruz kaldığını, 74 ülkede 343 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini aktaran Yılmaz, Türkiye'nin Gazze'ye en fazla insani yardım ulaştıran ülke konumunda olduğunun altını çizdi.

"Hedefimiz kan bağışında lider ülke konumuna yükselmek"

Yılmaz, Kızılay'ın dünyadaki 192 Kızılay-Kızılhaç derneği arasında en fazla ülkeye ve insana yardım eden birinci cemiyet olduğunu vurguladı.

Türk Kızılay'ın, 14 yıldır savaşın gölgesi altındaki Suriye'de büyük acılara ve insani drama tanıklık ettiğini belirten Yılmaz, "Bugün artık sadece Suriye'nin kuzeyinde değiliz, Humus'ta, Halep'te, Şam'da da varız. Şam'da açtığımız Türk Kızılay Delegasyonu ile kardeşlik coğrafyasının tamamını yeniden kucaklamaya başladık. Bugün ise yeni bir safhadayız. Artık sadece yardım değil, onurlu geri dönüşlerin de kapısını aralamaya çalışıyoruz. İnşallah, bu aziz coğrafyada kalıcı barışı ve istikrarı birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2005 yılında verdiği "Elinde doktor reçetesiyle sokakta perişan halde kan arayan bir vatandaş görmek istemiyorum." talimatını hatırlatan Yılmaz, o gün Türk Kızılay'ın kan hizmetlerinde sessiz bir devrim başlatıldığını, yılda yaklaşık 3 milyon ünite kan bağışı alındığını söyledi.

Türk Kızılay'ın Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 90'dan fazlasını karşılayarak, bu organizasyon ile dünyadaki tüm dernekler arasında ikinci olduğunu dile getiren Yılmaz, "Hedefimiz kan bağış kampanyasında dünyada lider ülke konumuna yükselmektir." diye konuştu.

Yılmaz, düne kadar yurt dışından ithal edilen kan torbalarının artık yerli ve milli olarak Türkiye'nin üreteceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Zira Gazze'deki büyük acının içinde gördük ki, milli kan torbanız yoksa, yaralınıza kan verme imkanınız bile olmuyor. İstanbul'da inşaatı hızla yükselen Kan Torbası Üretim Fabrikamız, önümüzdeki yıl faaliyete geçecek ve ülkemizin dışa bağımlılığını bu alanda sona erdirecek. Bu konuyla ilgili bir başka adımımızı da sizlere buradan duyurmak isterim. Türk Kızılay'ın bünyesinde oluşturduğumuz Bilim Kurulu'nun rehberliğiyle, artık insan plazmasından yerli ve stratejik kan ilaçlarının yerli ve milli olarak üretimine başlıyoruz. Dünyanın sayılı ülkelerinde bulunan bu teknolojiyi ülkemize getirerek, bu alanda en üst lige çıkacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Ankara'da kuracağımız bu tesis sadece üretim yapmayacak, bir AR-GE merkezi olarak bilimsel çalışmalara, yenilikçi ilaç geliştirme süreçlerine ev sahipliği yapacak."

"Gençlerimize yeni ufuklar, pencereler açıldı"

Türk Kızılay'ın 820 gündür deprem bölgesinde olduğunu hatırlatan Yılmaz, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, beslenme, sağlık, psikososyal destek alanlarında çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kızılay'ın sadece acil ihtiyaçları karşılamakla kalmadığını, bölge halkının yeniden ayağa kalkması için destek olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Açtığımız kütüphanelerle çocuklarımızın eğitimi kaldığı yerden devam etti. Gençlerimize yeni ufuklar, yeni pencereler açıldı. Çiftçilerimize ve esnafımıza ekonomik kalkınma desteği sağladık. Sadece 2024 yılı içerisinde, devletimizin ve milletimizin gücüyle, 3 bin 972 esnafımıza 222 milyon 650 bin lira, 3 bin 349 çiftçimize ise 175 milyon 885 bin lira destek ulaştırdık." dedi.

Yeni dönemde, 81 ilde aşevleri ve Kızılay butikleri kuracaklarını belirten Yılmaz, 2025 yılında her yaştan 4 milyon vatandaşa afet bilinci başta olmak üzere eğitimler vereceklerini kaydetti.