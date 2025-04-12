Türk İş İnsanı Mehmet Şahin, Çin'de İşbirliği Fırsatları Yaratıyor

TİANJİN, 12 Nisan (Xinhua) -- Türk iş insanı Mehmet Şahin, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde Çin ve Shanghai İşbirliği Örgütü tarafından düzenlenen Çin-Shanghai İşbirliği Örgütü Sürdürülebilir Kalkınma Endüstriyel Yatırım Tanıtım Etkinliği'ne katılarak Shanghai İşbirliği Örgütü ülkelerinden gelen birçok girişimciyle tanışma imkanı buldu.

Enerji, otomotiv, tarım ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren Hattat Holding A.Ş.'nin Küresel Satın Alma ve Lojistik Başkan Yardımcısı Şahin, "Bu etkinliğe katıldığım için gerçekten minnettarım. Çok sayıda Çinli ya da Rus yatırımcı ve ortakla karşılaşıp işbirliği yapabileceğimizden eminim" dedi.

Etkinlik sırasında somut işbirliği konusunda birçok ön adımın atıldığını kaydeden Hattat, "Değerli ortağımız Çin Kömür Teknolojisi ve Mühendislik Grubu ile bazı kömür temizleme projelerine yatırım yapmak için görüşüyoruz. Görüşmelerin başarılı olacağından eminim" dedi.

Hattat, Türkiye ve çevre ülkelerde motor montajı, üretimi ve dağıtımı konusunda Çinli motor üreticileriyle art arda iki toplantı yapacaklarını da sözlerine ekledi. Hatta, Türkiye'deki güneş enerjisi tarlalarında rüzgar türbini üretimi konusunda da bazı görüşmelerde bulundu.

Çin'in Tianjin kenti, sonbaharda Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesine ev sahipliği yapacak. Yan etkinliklerden biri olan Çin-Shanghai İşbirliği Örgütü Sürdürülebilir Kalkınma Endüstriyel Yatırım Tanıtım Etkinliği, Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinde ilerleme kaydedilmesini sağladı.

Çin Kömür Teknolojisi ve Mühendislik Grubu'na bağlı Uluslararası Mühendislik Limited Şirketi Genel Müdürü Ye Yong, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün, işletmelerin küreselleşmesine yönelik önemli bir platform olarak işlev gördüğünü söyledi.

Ye, "Çin'in çözümlerini yerel ihtiyaçlarla birleştiriyor, Hattat gibi Türk müşterilere tekli makine ve madencilik ekipmanlarında Çin avantajlarının yanı sıra hidrojeolojik arama ve yönetim gibi özel teknik hizmetler sunuyor, Türk pazarında kök salıyor ve ortakların rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı oluyoruz" dedi.

Doğal kaynaklar açısından zengin olan Türkiye'de ekonomik kalkınmayla birlikte enerji üretimine yönelik talepte artış yaşanıyor.

Şahin, Çin'in maden kaynaklarının geliştirilmesi konusunda ileri teknoloji ve deneyime sahip olduğunu söyledi. Hattat, 2007 yılından bu yana madencilik teknolojisi ve ekipman tedarikinde Çin Kömür Teknolojisi ve Mühendislik Grubu gibi 50'den fazla Çinli şirketle yakın işbirliği yürütüyor.

"Çinli şirketler ve yatırımcılar, kömür madenciliği projelerimizdeki birçok teknolojiyi destekliyor" diyen Şahin, şirketin uzun ayak madencilik operasyonlarına ve maden kaynaklarının geliştirilmesine yardımcı olmak üzere Sany'nin madencilik ekipmanlarını Türkiye'ye ithal ettiğini hatırlattı.

Çinli işletmelerin mükemmel performansı sayesinde pek çok Türk üretici de Çinli şirketlerle işbirliği yapmayı iple çekiyor ve bu da yerel halk için pek çok iş fırsatı yaratıyor.

Şahin, "Geçmişte, özellikle madencilik projelerinde, şirketler Avrupalı üreticilere yöneliyordu, ancak Çin ile kurulan başarılı işbirliğinden sonra artık Çin'e yöneliyorlar" dedi.

Hattat, Çinli ortaklarıyla ticaretinin artması sonucu Çin'in Hangzhou şehrinde Hema İthalat ve İhracat adlı bir şirket kurdu. Şahin, "Kömür madenciliği projelerinin ötesinde, Çinli ortaklarımızın rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik, elektrik santralleri ve gayrimenkul sektörlerine yatırım yapmalarını içtenlikle umuyoruz" diye ekledi.

Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında 890 milyar ABD dolarına ulaşan Çin ile Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkeleri, gözlemci ülkeleri ve diyalog ortakları arasındaki ticaret, rekor kırarak Çin'in toplam dış ticaretinin yaklaşık yüzde 14,4'ünü oluşturdu.

Şahin, "Shanghai İşbirliği Örgütü büyümeye ve gelişmeye devam ederken, Türk işletmeleri fikir alışverişinde bulunmak ve ilgili faaliyetler aracılığıyla yenilik aramak için harika bir platforma sahip" dedi.

Şahin, bu etkinliğin iyi bir başlangıç olduğunu ve yaklaşan Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin tüm katılımcı ülkelerin temsilcileri arasında karşılıklı anlayışı ve gelecek planlamasını daha da teşvik edeceğini söyledi.