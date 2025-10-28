Haberler

Türk İş İnsanı Ekim Alptekin Hakkındaki Dava, Trump Yönetiminin Suçlamaları Geri Çekmesiyle Düştü

Güncelleme:
ABD'de 2018 yılından beri devam eden Rusya soruşturması kapsamında yargılanan Türk iş insanı Ekim Alptekin'in davası, Donald Trump yönetiminin suçlamaları geri çekmesi sonucu sona erdi. Yargıç, davanın daha fazla sürdürülmesinin kamu yararına olmadığına karar verdi.

ABD'de "Rusya soruşturması" kapsamında yargılanan Türk iş insanı Ekim Alptekin aleyhindeki dava, Donald Trump yönetiminin suçlamaları geri çekmesinin ardından düştü.

ABD'de 2018 yılından bu yana "Rusya soruşturması" kapsamında yargılanan Türk iş insanı Alptekin ile ilgili dava, Virginia Doğu Bölgesi Savcısı Lindsey Halligan'ın suçlamaları geri çekmesiyle düştü.

Davaya bakan Yargıç Anthony Trenga, kararında, savcılık makamının davadaki iddialarını geri çekmesinin ardından, "Amerika Birleşik Devletleri, bu davayı daha fazla sürdürmenin kamu yararına olmadığına inanmaktadır ve bu nedenle, adaletin sağlanması için davanın reddedilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Böylece, 2018 yılından bu yana devam eden ve dönemin ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in adının geçtiği Rusya soruşturmasına adı karışan Alptekin ile ilgili hukuki süreç, Trump yönetiminin Rusya soruşturmasıyla ilgili tüm suçlamaları geri çekmesinin ardından sona ermiş oldu.

Alptekin, Flynn'in sahibi olduğu "The Flynn Intelligence Group" adlı firmasından lobicilik hizmeti almak üzere 2016 yılında anlaşmış, daha sonra Demokratların Başkan Donald Trump aleyhinde başlattığı ve Flynn'in de adının geçtiği Rusya soruşturması dosyasına dolaylı olarak dahil edilmişti.

Soruşturmayı yürüten dönemin Özel Yetkili Savcısı Robert Mueller'ın ekibi, Alptekin'in Flynn'in firmasıyla çalıştığı bilgisini ABD Adalet Bakanlığına (Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası-FARA kapsamında) zamanında bildirmeyerek suç işlediğini iddia etmişti.

Türk iş insanının avukatları ise, müvekkillerinin Rusya soruşturmasıyla hiçbir ilgisinin olmamasına rağmen, Özel Yetkili Savcı Mueller'ın ekibi tarafından sürece "siyasi saiklerle" eklendiğini savunmuştu.

Benzer bir suçlama ile suçlanan Alptekin'in iş ortağı Bijan Rafiekian ise, 2019 yılında aynı mahkemede Yargıç Trenga tarafından FARA'ya kayıtla ilgili suçlamalardan suçsuz bulunmuş, davayı temyize götüren savcılık, 2023 yılında tüm suçlamalarını geri çekmişti.

ABD'deki Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

Ardından ABD Adalet Bakanlığı, Ekim 2020'de John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
