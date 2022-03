Türk iş insanı, ABD'de 'Points of Light' ödülüne layık görüldü

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - New York'ta yaşayan Türk iş insanı Hakkı Akdeniz, ABD'de Points of Light ödülünün sahibi oldu. En prestijli ödüller arasında gösterilen Points of Light Awards şimdiye kadar iki Türk'e verildi.

ABD'de ünlü pizza zinciri Champion Pizza'nın sahibi Hakkı Akdeniz, ABD eski başkanı George HW. Bush öncülüğünde sosyal sorunlara hükümet dışı çözümleri teşvik etmek için verilmeye başlanan Points of Light Ödülüne layık görüldü. ABD'nin en prestijli ödülleri arasında gösterilen Points of Light ödülünü şimdiye kadar iki Türk alabildi. Geçtiğimiz yıllarda aynı ödül Chobani'nin sahibi Türk iş insanı Hamdi Ulukaya'ya verilmişti.

ABD Başkanları; Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama Points of Light Ödüllerinin onursal eş başkanları arasında yer alıyor.

EVSİZLERİ ÖNCE DOKTORA GÖTÜRÜYOR SONRA GİYDİRİYOR

Evsizlere yaptığı yardımlarla birçok ödül alan Akdeniz, 10 yılı aşkın bir süredir, haftanın iki günü New York'un dört bir yanındaki evsizlere yiyecek, giyecek ve ilaç dağıtıyor.

İş insanı Akdeniz, başarısını hiçbir zaman hafife almadığını ve elinden geldiğince başkalarına da yaymaya çalıştığını söyleyerek, "Önce onları doktora götürüyorum, sağlıklı olduklarından emin olmak ve sağlık açısından bir sorun olmadığından emin olmak için onları doktora götürüyorum. Sonra onları bir berbere götürüp temizletiyorum. Sonra, duş alabilmeleri için spor salonuna götürüyorum. Sonunda onları güzelce giydirmeleri için bir giyim mağazasına götürüyorum. Ayrıca benim gibi başarıya ulaşmak için atmaları gereken adımlar konusunda onları eğitiyorum" dedi.

"KİMSE SOKAKLARDA KALMAYI HAK ETMİYOR"

'Dünyayı ancak vererek iyileştirebileceğiz' sloganıyla yola çıkan Akdeniz şöyle konuştu:

"Tıpkı bizim gibi insan olan, tıpkı diğer sevdiklerimiz gibi yardıma ihtiyacı olan evsizlere bakmaya başlamalıyız. Kimse böyle sokaklarda kalmayı hak etmiyor. Birçoğumuz hayatta büyük işler başardık, ancak çoğumuz bunu hafife alıyoruz. Hepimiz bir gün benim önceden olduğum gibi evsiz, çaresiz ve muhtaç duruma düşebileceğinin farkında değiliz. Bu nedenle, neden bulundukları durumda olduklarını bilemeyebileceğiniz başkalarını yargılamak için çok acele etmemelisiniz. Alçakgönüllülük sizi her seviyeye taşıyacaktır. İnsan olmak, vermeyi, kibar olmayı ve iyiliği yaymayı bilmeyi içerir. Bunların gözden kaçırdığımız değerler olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden yaptığım şeyi insanların kalplerine sizin de bu dünyada bir değişiklik yapabileceğinizi gerçekten iletmek için yapıyorum. İhtiyacı olan herkese yardım etmenin bir yolu yok ama yine de onlara umut verebiliriz ve bu fazlasıyla yeterli."