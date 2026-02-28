Haberler

Türk iş dünyası, Fas'ın Kazablanka kentinde düzenlenen iftarda buluştu

Güncelleme:
Fas'ın Kazablanka kentinde düzenlenen iftar programında Türk iş dünyası bir araya geldi. Programda Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Türkiye ile Fas arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için Fas-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın önemine değindi.

Fas-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bağ'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Fas-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Esma Parmak Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri, Türk diplomatlar ile Türk ve Faslı iş insanları katıldı.

Büyükelçi Kılıç, programda, Fas-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının Türkiye ile Fas arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, odaya destek çağrısında bulundu.

Yurt dışındaki Türk toplumunun dayanışmasının önemine işaret eden Kılıç, "Yurt dışındaki Türk toplumu olarak birbirimize dayanışmamız ve bağlılığımızın güçlü olması çok önemli. Birbirimize destek olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kılıç, yeni kurulan Fas-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının Türkiye ile Fas arasındaki köklü dostluk ve iş ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Programda konuşan Fas-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Esma Parmak Kahraman ise odanın, Türkiye ile Fas arasındaki artan ticari ilişkilerin kurumsal bir çatı altında desteklenmesi amacıyla kurulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım
