Türk Hava Yolları, Tiflis'te Türkiye'yi Tanıttı

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye tanıtım programı düzenlendi.

THY tarafından Tiflis'te bir otelde gerçekleşen programda, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile ilgili sunum yapıldı.

Programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, THY Gürcistan Müdürü Kenan İnce, Gürcistan'da turizm alanında faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ve Türkiye'den konuklar katıldı.

Burada konuşan THY Gürcistan Müdürü İnce, Gürcistan'ın THY için çok önemli bir pazar olduğunu kaydetti.

İnce, bu yıl Tiflis ve Batum'a uçuşları artırdıklarını aktararak, "Tiflis'e günlük 5, Batum'a günlük 2 uçuşumuz bulunmakta. Bu da Türkiye'ye olan büyük ilginin göstergesidir." diye konuştu.

Programda Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni tanıtmak amacıyla sunum yaptıklarını dile getiren İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye zaten Gürcü turistler için çok popüler. İstanbul, Antalya, Bodrum gibi şehirler çok iyi biliniyor. Ancak biz artık farklı ve keşfedilmemiş güzellikleri de tanıtmak istiyoruz. Mardin ve Şanlıurfa; tarihi, kültürü ve eşsiz mutfağıyla çok büyük bir potansiyele sahip. Gürcistan pazarında bu bölgeye de ilgi olduğunu görüyoruz."

Zengin mutfak ve tarihi uygarlıklara vurgu

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay da böyle bir program gerçekleştirdiği için THY'ye teşekkür etti.

THY'nın imkanları ve kapasitesi hakkında bilgi paylaşan Orbay, "Türk Hava Yolları bizim gurur kaynağımızdır." ifadesini kullandı.

THY sayesinde Türkiye'nin tüm bölgelerine uçuş yapmanın mümkün olduğuna dikkati çeken Orbay, bunun Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni görmek isteyenler için de bir fırsat olduğunu söyledi.

Söz konusu bölgenin tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında konuşan Orbay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'in sahip olduğu turizm potansiyeli ile ilgili bilgi paylaştı.

Mardin'in antik uygarlıkların beşiği olduğunu ifade eden Orbay, burada cami, kilise ve sinagogun yan yana yer aldığını kaydetti.

Orbay, Gaziantep ile Şanlıurfa'nın da zengin mutfak kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Sunumun ardından davetliler için Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ait yemekler ile ilgili atölye düzenlendi.