Bakü'de, TDT Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanları 1. Toplantısı yapıldı

Bakü'de, TDT Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanları 1. Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Azerbaycan'ın Bakü şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı'nın Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanları 1. Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ülkeler arasındaki işgücü, sosyal hizmetler ve dijitalleşme konuları ele alındı ve işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin ortak bir bildiri imzalandı.

Azerbaycan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanları 1. Toplantısı yapıldı.

Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Anar Aliyev'in ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kazakistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Viktoriya Şegay, Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göçmenlik Bakan Birinci Yardımcısı Kamçıbek Dosmatov, Özbekistan İstihdam ve Yoksulluğun Azaltılması Bakan Yardımcısı Sirojiddin Bobokulov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Toplantıda TDT gözlemci ülkelerinden KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Türkmenistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halbibi Tachjanova ile Macaristan Ulusal Ekonomi Bakanlığı İstihdam Politikası Devlet Sekreteri Sandor Czomba da yer aldı.

Toplantıda, TDT üyesi ülkeler arasında işgücü piyasası, istihdam, sosyal hizmetlerin dijitalleştirilmesi, çalışma hayatının geliştirilmesi ve sosyal koruma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi gibi konular ele alındı.

Katılımcılar, ülkelerinde yürütülen sosyal reformlar, dijital uygulamalar, istihdam politikaları ve sosyal koruma modelleri hususunda bilgi verdi.

Toplantı sonunda, üye ve gözlemci ülkeler arasında çalışma mevzuatı, çalışan haklarının korunması, iş sağlığı ve güvenliği, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesini ve bu işbirliğinin koordine edilmesi için çalışma grubunun kurulmasını öngören ortak bildiri imzalandı.

Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanları 2. Toplantısı'nın 2026'da Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.

"Tecrübelerimizi, kardeş ülkelerle paylaşmaktan memnuniyet duyacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada önemli, verimli ve faydalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Işıkhan, "Türkiye olarak bilgilerimizi, tecrübelerimizi, kardeş ülkelerle paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Biz Türkiye'de çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Vizyonu ile sürdürüyoruz ama TDT çatısı altında da bu çalışmaların gerçekleşmesi sürecinde önemli adımlara imza atıyoruz." dedi.

TDT ülkeleri arasındaki iş gücü hareketliliğinden bahseden Işıkhan, bu hususta TDT ülkeleri arasında çok amaçlı bir sözleşmenin yapılmasının faydalı olacağını kaydetti.

Işıkhan, "Bu coğrafyada elbette birbirimizi destekleyeceğiz. Gelişim, istihdam, sosyal güvenlik, çalışma hayatı, sendikal ilişkilerin gelişimi noktasında birbirimizden öğreneceğimiz çok şeyler var. Bu coğrafya, potansiyeliyle, insanıyla kalitesiyle, inşallah bu dönemin en önemli itici gücü olacaktır. Hem istihdamda hem ekonomide hem uluslararası ilişkilerde, birçok alanda önümüz açıktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
