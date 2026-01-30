Turizmde geçen yıl rekor kıran Mardin, Uzak Doğu ülkelerinden turist çekmek istiyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Tarihi ve kültürüyle adeta açık hava müzesi konumundaki Mardin, bu yıl Uzak Doğu ülkelerinden turist çekmek istiyor.

İnanç turizmi ve çok sayıda tarihi, kültürel varlığıyla ilgi çeken Mardin'de konaklayan turist sayısında geçen yıl büyük artış yaşandı.

Yaklaşık 20 bin yataklı otel ve misafirhanelerin bulunduğu şehirde geçen yıl bayram ve tatil gibi özel günler ile hafta sonları doluluk oranı genellikle yüzde 100'e ulaştı.

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon turistin konaklamak için tercih ettiği kenti, 3 milyonu aşkın ziyaretçi ise günübirlik gezdi.

Mardin'de bu yıl turizmde ülke çeşitliliğinin ve kültür turlarına ilgi duyan özellikle Uzak Doğu ülkelerinden gelenlerin sayısının artırılması hedefleniyor.

"Birçok film, dizi şehrimizde çekiliyor"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konaklamalı turist sayısının önceki yıl yaklaşık 650 bin olduğunu söyledi.

Akkoyun, 2025'te rekor kırıldığını belirterek "Konaklama sayısı 1 milyon civarında, günübirlik ziyaretçi olarak da 3 milyon üzerinde bir sayıya ulaştık. Bu, şehrimiz için büyük bir başarıdır." dedi.

Bu başarının artması için bu yıl da çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Akkoyun, Kapadokya Üniversitesi ile Turizm Master Planı hazırladıklarını, turizmin daha kalıcı ve sürdürülebilir olması noktasında büyük bir destek olacağına inandıklarını söyledi.

Akkoyun, belli bir lokasyona sıkışmış turizmi kent geneline ve 6 ay süren turizm yoğunluğunu 12 aya yaymayı hedeflediklerini vurguladı.

Son süreçte özellikle dizi, film, belgesel gibi çekimler için en çok tercih edilen şehirlerin başında Mardin'in geldiğine işaret eden Akkoyun, "Özellikle dizi çekimleri konusunda şehrimiz oldukça yoğun günler yaşıyor. Birçok film, dizi şehrimizde çekiliyor. 2025'te 13'ü sinema filmi ve dizi, 9'u da yabancı yapım olmak üzere 70 çekim için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze müracaat yapıldı." diye konuştu.

Vali Akkoyun, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nın gümrüklü havalimanı olarak resmileştiğini, tarihi Anıtlı Mahallesi'nin Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün açıkladığı "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesine girdiğini anımsatarak Mardin'i özellikle uluslararası alanda tanıtmak için büyük bir gayret gösterdiklerini söyledi.

"Mardin'i tüm dünyaya tanıtacağız"

Bu yıl yabancı turist sayısını artırmayı istediklerini belirten Akkoyun, şöyle konuştu:

"Şehrimizde gelen misafirlerimizin yaklaşık yüzde 90'ı yerli. Yabancı misafirlerimiz yüzde 10 seviyesinde. Yüzde 10'luk seviyenin yukarılara çıkarılması için çalışıyoruz. Uluslararası fuarlar ve havalimanımızın gümrüklü havalimanı olması çok önemli. Aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisini davet ettik. Özellikle Çin'den misafirlerimizin gelmeleri noktasında kendilerinden büyük bir destek gördük. Görüşmemizden hemen sonra Çin haber ajansı da yine şehrimize geldi. Bölgemizdeki huzur, barış ve kardeşlik ortamını gördü. Japonya Büyükelçisini de davet edeceğiz. Dünyada özellikle deniz, kum, güneş tatilleri 5 yılda yüzde 31 gerileme yaşıyor. Bunun aksine tarih ve kültür turizmi de yüzde 30 bir artış gösteriyor. Tarih ve kültür turizmindeki en önemli ziyaretçilerin başında Uzak Doğu ülkelerinin vatandaşları geliyor. Hedef olarak seçtiğimiz ve çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımız Uzak Doğu ülkeleri. Uzak Doğu başta olmak üzere Mardin'i tüm dünyaya tanıtacağız."

Mardin'de vatandaşların misafirperver olduğunu dile getiren Akkoyun, atalardan miras alınan misafirperverlik kültürünün turizmin gelişmesinde en önemli etkenlerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

"Uzak Doğu'dan beklentilerimiz çok yüksek"

Turizm ve seyahat acentesi yetkilisi İsmail Sincar da geçen yıl turizm alanında çok güzel bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Genellikle yerli misafirlerin ziyaret ettiği kentin yabancı turist konusunda da ilgi görmeye başladığını belirten Sincar, şöyle devam etti:

"2025 Mardin için çok iyi geçti. Özellikle özel günlerde, bayramlarda şehir dolu geçti, trafik bile durma noktasına geldi. Çin ve yakın bölgelerdeki Asya kıtasından turistler de buraya ilgi göstermeye başladı. Uzak Doğu'dan beklentilerimiz çok yüksek. Uluslararası tanıtımlar yapıldı. Bu tanıtım için Valiliğimize, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Avrupa ülkelerinden buraya zaten turist geliyordu ama Uzak Doğu ülkelerinden turistlerin de buraya gelmesi için yoğun çaba sarf ediyorlar."

"Mardin Türkiye'de hak ettiği değeri buldu, dünyada da bulacak"

Tarihi Kasımiye Medresesi'ndeki geleneksel el sanatları ustası Nesrin Cihaner ise Mardin'in artık yılın her döneminde yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Özellikle yabancı turist konusunda her yıl artış yaşandığını belirten Cihaner, "Mardin, Uzak Doğu'ya açılıyor. Valiliğimizin özellikle Uzak Doğu'ya yönelik tanıtım etkinlikleri ile daha fazla artış yaşayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Deyrulzafaran Manastırı'nda rehberlik yapan Aydın Alkan da turizme yönelik çalışmaları desteklerini anlatarak, "Mardin, Türkiye'de hak ettiği değeri buldu, dünyada da bulacak." dedi.

Kentte 40 yıldır yöresel sabun satan esnaf Necmettin Yüksel ise geçen yıl Mardin'de çekilen ve Uzak Doğu ülkelerinde yayınlanan belgeselde rol aldığını söyledi.

Yüksel, "Uzak Doğu ülkelerinde belgeseli izleyenler bizimle iletişime giriyor. Geleceklerini söylüyorlar, sabun talep ediyorlar, Mardin'i de çok beğeniyorlar." diye konuştu.

Esnaf Özcan Çeçen de turizm sektörü olarak geçen yıl yaşanan yoğunluktan memnuniyet duyduklarını, bu yıl da ziyaretçileri en iyi şekilde karşılamak için hazırlıklarını yaptıklarını dile getirdi.