Turizm Uzmanı: Çin'in Turizmdeki Toparlanması Singapur Ekonomisine İvme Kazandıracak

Çin, Kovid-19'a müdahalesini optimize ederken ve denizaşırı seyahatler üzerindeki kısıtlamaları kaldırırken, yurtdışına seyahat sektörü Bahar Festivali sırasında hızla toparlandı.

Singapur merkezli bir seyahat acentesinin başkanı Li Liangyi, Çinli turist akışının Singapur ekonomisine ivme kazandıracağını söyledi.

SES (Çince): Lİ LİANGYİ, China Express Travel Başkanı (Singapur):

"Singapur, büyük ölçüde turizm sektörüne dayanan bir ülke. Turizm, ülke ekonomisinin geneline büyük katkı sağlıyor. Artık Singapur'a daha fazla Çinli turist gelecek ve bu da ülke ekonomisine ivme kazandıracak.

Olumlu etkiler, farklı sektörlerde, örneğin ikram endüstrisi ve otel endüstrisinin yanı sıra turistik cazibe merkezlerinde de görülebilir. Hepsi Çinli turistleri bekliyor. Singapur'daki otellerin, alışveriş merkezlerinin ve restoranların bundan büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Singapur'dan bildiriyor.

(XHTV)