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Turizm sezonunda ören yerleri gece 00.00'a kadar ziyarete açık olacak

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Turizm sezonu boyunca Aspendos, Side, Patara, Hierapolis, Efes ören yerleri gece 00.00'a kadar ziyarete açık olacak.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bazı müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri turizm sezonu boyunca uzatıldı.

Bu kapsamda, Aspendos, Side, Patara, Hierapolis, Efes ören yerleri gece 00.00'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ziyaret saatleri güncellemesine göre, İstanbul Havalimanı Müzesi ve Galata Kulesi saat 23.00'e kadar, Ayasofya Tarihi Müzesi, Van Akdamar Anıt Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ise saat 22.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Havalimanı Bodrum Efes Van Kültür Turizm Güncel Haberler

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