Turizm Haftası'nda Samsun'da Anadolu Mozaiği Temalı Defile Düzenlendi

Turizm Haftası kapsamında " Samsun'da Anadolu Mozaiği" temalı defile düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Mili Eğitim Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Samsun Olgunlaşma Enstitüsünce Samsun Müzesi'nde düzenlenen defilede 46 yöresel giysi beğeniye sunuldu.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım, defiledeki koleksiyonun Anadolu'nun yöresel giysilerinden oluştuğunu dile getirdi.

Mozaiğe ait her yöreden şık kostümlerin olduğunu aktaran Yıldırım, "Hepsi birbirinden renkli, hepsi el işçiliği, kendi atölyelerimizde hazırlanmış, çok kıymetli eserler. Öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimizin emek verdiği kostümler. Amacımız hem Turizm Haftası'nı kutlamak hem de insanlarımızı, kadınlarımızı, çocuklarımızı eski değerlerimizle bir araya getirmek, farkındalık yaratmak. Ne kadar renkli, ne kadar güzel kıyafetlerimiz varmış onları sunmak istedik." ifadelerini kullandı.

Sadece Türkiye'den değil Türk insanının yaşadığı coğrafyalardan da eserler olduğunu dile getiren Yıldırım, "Mesela Selanik'ten ürünlerimiz var, Kafkasya'dan ürünlerimiz var. Çünkü malum Osmanlı çok geniş bir coğrafyaya sahipti. Çok güzel renkler katmış, dolayısıyla biz hepsini yansıtmak istedik." dedi.

Katılımcılar ilgiyle izledikleri defilenin ardından kıyafetleri tanıtan mankenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.