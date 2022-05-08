Turgutlu'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki sürücü, hastaneye kaldırıldı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki sürücü, hastaneye kaldırıldı.
İzzetin Mahallesi'nde A.O'nın (29) kullandığı 45 ZC 2570 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanarak ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AA / Kamil Tekmen - Güncel