Turgutlu'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Turgutlu'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Turgutlu'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki sürücü, hastaneye kaldırıldı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki sürücü, hastaneye kaldırıldı.

İzzetin Mahallesi'nde A.O'nın (29) kullandığı 45 ZC 2570 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanarak ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

Turgutlu, Manisa, Güncel, Haberler

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