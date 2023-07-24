Turgutlu'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şerit ihlali yapıp bir kamyonet ve otomobile çarptı, aynı aliden 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu üzerindeki bir tavuk işletmesi önündeki kavşak yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden Cevriye Soylu (33) kullandığı 35 AJU 387 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip, önce Muharrem Evgin (47) idaresindeki 45 TA 580 plakalı kamyonete, ardından da Mustafa Kanat (32) idaresindeki 35 CAL 69 plakalı otomobile çarparak durabildi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracında sıkışan otomobil sürücü Cevriye Soylu ekipler tarafından araçtan güçlükle çıkarılırken, yaralanan yanındaki oğulları Furkan Efe Soylu (7) ve Kaan Soylu (14) ile Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cevriye Soylu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer iki araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.