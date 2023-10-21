Tunus'ta Filistin'e destek gösterileri devam ediyor

Tunus'ta düzenlenen Filistin'e destek gösterisine binlerce kişi katıldı.

Ülkedeki birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan Tunuslular, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Göstericiler, Filistin ve Tunus bayraklarının yanı sıra "Filistin'e özgürlük", "Kanımızla canımızla Filistin'in yanındayız", "İsrail devlet değil terör örgütüdür", "Filistin meydanda Arap ülkeleri nerede" yazan dövizler taşıdı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, İsrail'e destek verdikleri gerekçesiyle ABD ve Fransa da protesto edildi.

Tunuslular, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı günlerdir protestolarını ve Filistin'e destek gösterilerini sürdürüyor.