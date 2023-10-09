Tunus eğitim kurumlarından Filistin'e destek

Tunus eğitim kurumlarında, Filistin ile dayanışma için Tunus bayrağıyla birlikte Filistin bayrakları açılarak, iki ülke milli marşları okundu.

Tunus eğitim kurumlarında, Filistin ile dayanışma için Tunus bayrağıyla birlikte Filistin bayrakları açılarak, iki ülke milli marşları okundu.

Tunus Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist işgalciyi yok etmek için kararlı bir şekilde savaşan yiğit Filistin halkı ile dayanışma için, eğitim kurumlarında Tunus bayrağı ve milli marşının yanı sıra, Filistin bayrağı açılarak Filistin milli marşı da okunacak." ifadelerine yer verildi.

Tunus Milli Eğitim Bakanlığı'nın çağrısının ardından, Tunus'taki tüm eğitim kurumlarında Filistin bayrakları açıldı ve Filistin milli marşı okundu.

Tunus'ta, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik saldırılarına destek amacıyla siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine birçok gösteri yapıldı.

İsrail'e saldırılara yönelik Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise, "Tunus, işgal altındaki Filistin halkıyla tam ve koşulsuz dayanışma içerisinde olmaya devam edecek. Filistin halkı, işgal altındaki topraklarını tekrar alma hakkına sahiptir." ifadelerine yer verilmişti.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi öldürülmüştü.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.