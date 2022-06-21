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Tunus Cumhurbaşkanı'ndan, ekonomide büyük reformlar yapılması gerektiği vurgusu

AA - Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel
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Tunus Cumhurbaşkanı'ndan, ekonomide büyük reformlar yapılması gerektiği vurgusu

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülke ekonomisinde büyük reformların yapılması gerektiğini belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülke ekonomisinde büyük reformların yapılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, IMF Orta Doğu ve Orta Asya Direktörü Cihad Azur ile Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi.

Said, Merkez Bankası Başkanı Mervan el-Abbasi'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Azur ile ülkedeki siyasi, sosyal, anayasal ve ekonomik reformlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Tunus'un, uzun yıllar yolsuzluk sorunuyla mücadele ettiğini ve bugün yaşanan krizin sebepleri arasında kötü yönetim olduğunu vurgulayan Said, gerek kamu gerekse özel kurumların suistimalden uzak bir şekilde faaliyet göstermesi için bu sorunların çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Said, toplumsal boyutları da dikkate alınarak ekonomide büyük reformlar yapılması gerektiğini kaydetti.

IMF ekibi, yetkililerle istişarelerde bulunmak üzere 2 günlük bir ziyaret kapsamında dün Tunus'a gelmişti.

Söz konusu ekibin, Başbakan Necla Buden ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

IMF ile Tunus hükümeti arasında şubat ayından bu yana devam eden görüşmelerde, IMF tarafı vereceği 4 milyar dolarlık finansal destek için "temel gıda maddelerine uygulanan sübvansiyonun kaldırılması ve kamudaki harcamaların azaltılmasını" da içeren bir dizi reformu şart koşuyor.

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AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel

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