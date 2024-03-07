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Tunceli Valisi: İlimizde herhangi bir terörist unsur kalmamıştır

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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Aldığımız istihbarat kayıtlarına göre ilimizde herhangi bir terörist unsur kalmamıştır.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Aldığımız istihbarat kayıtlarına göre ilimizde herhangi bir terörist unsur kalmamıştır. Tunceli'nin huzur ve sükun ortamı şu an itibariyle sağlanmıştır." dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ve İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ile Valilik'te düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda Tunceli'nin huzur kenti olması için güvenlik güçlerinin aralıksız çalıştığını söyledi.

Kentte 4 bin 390 jandarma ve bin 638 emniyet personelinin görev yaptığını ifade eden Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Tunceli genelinde 2023 yılının ilk 2 ayında tam 268 asayiş olayı cereyan etmiş ve 2024 yılının ilk 2 ayı içerisinde ise 210 asayiş olayı meydana gelmiş. Demek oluyor ki asayiş olaylarında yüzde 22'lik bir azalma şehrimizde mevcut. Doğal hayatı koruma faaliyetleri ilimiz için çok ama çok kıymetli ve bu konuda ayrı bir hassasiyetimiz var. Kaçak avcılığın önlenmesi ve alabalık popülasyonlarının korunması maksadıyla Keban Baraj Gölü kıyı bölgesi, Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisi'nde etkin çalışmalarımız devam etmektedir. Yine 2023-2024 av döneminde yapılan koruma ve kontrol faaliyetlerinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında tam 107 kişiye 454 bin lira idari para cezası kestik. 1 milyon 605 bin 450 lira tutarında tazminat bedeli cezası olmak üzere toplam 2 milyon 59 bin 481 lirası ceza uygulandı."

Tekbıyıkoğlu, il genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 20 trafik ekibi ile 84 personelin hizmet verdiğini aktardı.

Kadın Destek Uygulaması'nın önemine dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "2022 yılında 14 bin 221, 2023 yılında 17 bin 119, 2024 yılının henüz ilk iki ayında ise 14 bin 888 kadına eğitim verilmiştir. 2024 yılında 3 bin 379 erkeğe de 'Kadına El Kalkamaz' sloganıyla bilgilendirme faaliyeti icra edilmiştir." dedi.

Teröristlerce kullanılan 13 mağara ve sığınak imha edildi

Tekbıyıkoğlu, uyuşturucuya karşı da mücadele ettiklerini anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"2023'ün ilk iki ayında 4 uyuşturucu operasyonu düzenlemiş, 8 şahıs yakalanmıştır. 2024 yılında ise aynı dönemde 24 uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş, 37 şahıs yakalanarak ilgili makamlara teslim edilmiştir. Geçmişin kötü hatıralarını temizlemek ve huzur ortamının devamını sağlamak amacıyla kış aylarında da operasyonlarımız devam etti. 2024 yılının ilk iki aylık döneminde 13 mağara ve sığınak imha edildi. Üç makineli tüfek, G3 piyade tüfeği, 93 mühimmat, 37 tüp, 8 kilogram patlayıcı madde ve 3 el yapımı patlayıcı ile çeşitli yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyonlarda 2024 yılı içerisinde 45 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu bölücü terör örgütüne üye olduğu tespit edilen R.A. isimli şüpheli şahıs 5 Şubat 2024 tarihinde Antalya'nın Serik ilçesindeki ikametinden alınmıştır. Şüpheli şahıs çıkartıldığı Tunceli Sulh Ceza Mahkemesince ifadesinin alınmasına müteakip tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir."

"Tunceli'nin huzur ve sükun ortamı şu an itibariyle sağlanmıştır"

Bölücü terör örgütü faaliyetinin deşifre edilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"13 Şubat 2024 tarihinde eş zamanlı olarak Tunceli'de 10, Elazığ'da 1, İstanbul'da 3 şüpheli olmak üzere Şehit Savcı Murat Uzun Operasyonu icra edilmiş olup operasyon neticesinde 14 şüpheli adreslerinde gözaltına alınmış ve adli işlem tesis edilmiştir. Aldığımız istihbarat kayıtlarına göre ilimizde herhangi bir terörist unsur kalmamıştır. Tunceli'nin huzur ve sükun ortamı şu an itibariyle sağlanmıştır. Bizler bu mutlu ve huzurlu ortamın geriye düşürülmemesi için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Tunceli'nin kötü hatıralardan arınıp Anadolu'nun tam ortasında tam bir turizm şehri olması için emin adımlarla ilerleyeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Bülent Tekbıyıkoğlu Tunceli Güncel Haberler

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