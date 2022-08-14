Haber : Tunceli haber... Tunceli'de Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli haber... Tunceli'de Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu

Tunceli haber... Tunceli'de Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu

Gelen Tunceli haberine göre Tunceli'de serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu.

Tunceli'de serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu.

Munzur Vadisi'ndeki Halbori Gözeleri mevkisinde Munzur Çayı'na giren Hüseyin Yüksel, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çabasıyla sudan çıkarılan Yüksel, olay yerindeki müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yüksel'in, Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı olduğu öğrenildi.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Hüseyin Yüksel Munzur Vadisi Munzur Çayı Tunceli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title