TUNCELİ'DE MUNZUR VADİSİ MİLLİ PARKI'NDA ORMAN YANGINI

TUNCELİ'de Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında orman yangını çıktı. Bölgenin sarp ve mayınlı olması nedeniyle, yangının büyümesini önlemek amacıyla iş makineleriyle çevresi sarılarak alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp ve mayınlı alan olması nedeniyle güçlükle müdahale edilen yangının kontrol alınması için iş makineleriyle çevresinde kazı çalışması başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Yangınla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 16.00 sıralarında Tunceli-Ovacık ilçemiz Aşağıtorunoba köyü mevkiinde başlayan örtü yangınına müdahale çalışmaları, jandarmamız, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimiz, iş makineleri ve acil müdahale araçlarıyla devam etmektedir? denildi. (DHA)