TUNCELİ'DE KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN KORUNMAK İÇİN AĞACA ÇIKAN VAŞAK KURTARILDI Güncel Haberler TUNCELİ'de, köpeklerin saldırısından korunmak için ağaca çıkan nesli tükenme tehlikesindeki vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kurtarıldı. TUNCELİ'de, köpeklerin saldırısından korunmak için ağaca çıkan nesli tükenme tehlikesindeki vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kurtarıldı. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin kırmızı listesinde yer alan vaşak, Ovacık ilçesine bağlı Topuzlu köyü Aydınlar Mezra'sında köpeklerin saldırısı sonucu ağaca çıktı. Durumu fark edenler, vaşağı kendi imkanlarıyla ağaçtan indirmeye çalıştı. Köpeklerden korkan vaşak, uzun süre ağaçtan inmedi. Çevredekilerin vaşağı ağaçtan indirme çabaları yetersiz kalınca, ihbarla mezraya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube müdürlüğü ekiplerince sevk edildi. Ekipler, etrafındaki köpekleri bölgeden uzaklaştırarak, vaşağın güvenli şekilde ağaçtan inmesini sağladı. Ağaçtan inen vaşak, ormanlık alana girerek gözden kayboldu. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Doğa Koruma ve Milli Parklar Ovacık Güncel Haberler

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