Tunceli'de 96 köy yolu ulaşıma açıldı

TUNCELİ - Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan 108 köy yolundan 96'sı ulaşıma açıldı. 12 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Tunceli'de önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 108 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla birlikte 96 köy yolu tekrar ulaşıma açıldı. Kalan 12 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.