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Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak Hakkında Terör Örgütü Propagandası İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

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Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, DEM Parti'li Konak hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma açtı. Belediye Başkanı Konak, ifade için adliyeye çağırıldı.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, DEM Parti'li Konak hakkında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi bazı konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma açtı.

Belediye Başkanı Konak, soruşturma kapsamında ifade için adliyeye çağırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı Cevdet Konak DEM Parti Hukuk Politika Güncel Haberler

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