Debisi düşen Tunca Nehri'nde temizleme çalışması

EDİRNE'de, yaz aylarında debisi düşüşe geçen Tunca Nehri'nde, suyun akışının sağlanması amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yatak temizleme çalışması başlatıldı.

Yüksek sıcaklık ve yağışsız hava nedeniyle son 2 yıldır kuraklık yaşanan Edirne'de, içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan su kaynakları, kuruma noktasına geldi. Geçen yıl ekim ayından bu sene marta kadar bölgeye ortalama metrekareye 450 kilogram yağış düştü. Bölgede tarımsal sulamada faydalanılan Meriç ve Tunca nehirleri, yağışlar ve Bulgaristan'ın barajlardan su salımı yapması sonucu mart ayında taştı. Bu dönemde yağışlar ile bölgedeki barajlarda da doluluk oranı arttı.

SU AKIŞI YAVAŞLADI

Yaz mevsimiyle, yüksek sıcaklıkların tekrar başlamasıyla Tunca Nehri'nde debi 7 metreküp/saniyeye kadar düştü. Su akışı oldukça yavaşlayan nehirde, DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri de yatak temizleme çalışması başlattı. Su akışının sağlanmasının amaçlandığı çalışmalar kapsamında, nehrin ortasında oluşan kum adacıkları, kepçelerle temizlenmeye başlandı.

Çalışmaların, yaz boyunca belli aralıklarla devam edip, nehri tarımsal sulama için kullanan üreticinin de mağdur edilmemesi amaçlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı