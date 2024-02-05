TÜİK Ocak Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı

TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ocak ayı enflasyonu aylık yüzde 6.70, yıllık bazda ise yüzde 64,86 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,70 oranında arttı. TÜFE'deki artış yıllık bazda ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,86 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 54,72 olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda en az artış gösteren ana grup yüzde 40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,27 ile lokanta ve oteller oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIKTA

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup giyim ve ayakkabı aldı. Giyim ve ayakkabıda TÜFE yüzde -1,61 olarak gerçekleşti. Buna karşılık, 2024 yılı ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,68 ile sağlık oldu.

ENAG, YÜZDE 9,38 AÇIKLADI

ENAG verilerine göre ise, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ocak ayında yüzde 9,38 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı da yüzde 129,11 olarak gerçekleşti.

ENAG, sağlık grubunda herhangi bir fiyat değişimi olmadığını belirtirken en yüksek fiyat artışının yüzde 16,42 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleştiğini duyurdu.