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TÜİK: İstihdam endeksi yıllık yüzde 1,7 arttı

TÜİK: İstihdam endeksi yıllık yüzde 1,7 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İşgücü Girdi Endeksleri'nin, ikinci çeyrek Nisan-Haziran 2026 verilerini açıkladı. Buna göre, istihdam endeksi yıllık yüzde 1,7 arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İşgücü Girdi Endeksleri'nin, ikinci çeyrek Nisan-Haziran 2026 verilerini açıkladı. Buna göre, istihdam endeksi yıllık yüzde 1,7 arttı.

TÜİK'in verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 5,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 2,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaat sektöründe yüzde 7,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 35,8 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 33,2, inşaat sektöründe yüzde 38,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 37,1 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ YÜZDE 0,8 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,9 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YÜZDE 1,2 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 7,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,3 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YÜZDE 8,0 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,8, inşaat sektöründe yüzde 13,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,1 artış gösterdi.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 34 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 34,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 34,0, inşaat sektöründe yüzde 30,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 35,3 artış kaydedildi.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 32,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 33,0, inşaat sektöründe yüzde 28,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 33 artış oldu.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 42,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 42,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 38,8, inşaat sektöründe yüzde 36,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 47,2 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YÜZDE 7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,5, inşaat sektöründe yüzde 5,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,0 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YÜZDE 6,8 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,2, inşaat sektöründe yüzde 5,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,7 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YÜZDE 8,2 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,6, inşaat sektöründe yüzde 4,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,6 arttı.

Kaynak: ANKA
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