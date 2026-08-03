Temmuz enflasyonuyla kira zam tavanı belli oldu: Yüzde 31,90

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı enflasyonuyla birlikte, ağustos ayında ev ve iş yerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,90 oldu.

TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,78 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,75 olarak gerçekleşti.

Buna göre temmuz ayında ev ve iş yerlerinde kira artışının tavan oranı yüzde 31,90 oldu.

Geçen ay kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 32,03 olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: ANKA