Dış Ticaret Açığı Temmuz'da Arttı

(ANKARA) - Türkiye'nin dış ticaret açığı, 2026 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 7 milyar 343 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ihracat yüzde 2,9, ithalat ise yüzde 5,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, Temmuz ayında ihracat 25 milyar 623 milyon dolar, ithalat 32 milyar 966 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayındaki yüzde 79,4 seviyesinden yüzde 77,7'ye geriledi.

Ocak-Temmuz döneminde ihracat yüzde 3,4 artarak 161 milyar 539 milyon dolara, ithalat yüzde 4,7 artarak 222 milyar 85 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 8,3 artarak 60 milyar 545 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73,6'dan yüzde 72,7'ye düştü.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 3,1 artarak 23 milyar 788 milyon dolara, ithalat yüzde 3,6 artarak 26 milyar 194 milyon dolara çıktı. Bu kapsamda dış ticaret açığı 2 milyar 407 milyon dolar olurken, dış ticaret hacmi yüzde 3,4 artarak 49 milyar 982 milyon dolar oldu. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,8 olarak gerçekleşti.

İHRACATTA İLK SIRADA ALMANYA VAR

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya 2 milyar 42 milyon dolarlık ihracat yapılırken, bu ülkeyi ABD, Birleşik Krallık, Irak ve İtalya izledi. İthalatta ise ilk sırada Çin yer aldı. Çin'den yapılan ithalat 5 milyar 40 milyon dolar oldu; Çin'i Rusya Federasyonu, Almanya, ABD ve İtalya takip etti.

Temmuz ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı ise yüzde 4,4 olarak kaydedildi. İthalatta ara mallarının payı yüzde 69,4 olurken, sermaye mallarının payı yüzde 14,5, tüketim mallarının payı yüzde 16 oldu.

Özel ticaret sistemine göre ise Temmuz ayında ihracat yüzde 2,4 artarak 23 milyar 156 milyon dolar, ithalat yüzde 3,5 artarak 30 milyar 400 milyon dolar oldu. Bu sistemde dış ticaret açığı yüzde 7,1 artarak 7 milyar 243 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: ANKA