TÜGVA "Yaz Okulu" ve "Doğa Kampı" ile öğrencileri bir araya getirecek

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenleyeceği "Yaz Okulu" ve "Doğa Kampı" programlarıyla çocuk ve gençlerin yaz dönemini verimli geçirmelerini sağlayacak.

Eğitimde fırsat eşitliği sloganıyla harekete geçen TÜGVA, 81 ilde gençlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığının protokolü çerçevesinde uzman eğitmenlerin yer alacağı "Yaz Okulu" ve "Doğa Kampı" programlarına başvurular başladı.

6 hafta süren "Yaz Okulu" projesinde dini eğitim, sportif faaliyetler, yarışmalar ve geziler yer alıyor. 30 Haziran-8 Ağustos arasında gerçekleşecek eğitime katılım sağlamak isteyenler, TÜGVA'nın internet sitesinden ve il temsilciliklerinden başvuru yapabiliyor.

Lise öğrencilerinin katılabileceği "Doğa Kampı" programında ise Edirne'nin Keşan ilçesindeki kamp alanında mini golf, pentatlon, futbol, voleybol, halat çekme ve yüzme aktiviteleri yer alıyor. Yaz mevsimi boyunca devam edecek kamplarda toplam 15 bin öğrencinin ağırlanması bekleniyor.

"Tüm evlatların yaz dönemini dolu dolu geçirmesini istiyoruz"

"Yaz Okulu" ve "Doğa Kampı"na ilişkin AA muhabirine konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, yaz döneminde her anne babanın okul bittiği zaman "Acaba ne yapabilirim de evladımı, çocuğumu daha verimli bir şekilde geliştirebilirim?" sorusunu sorduğunu belirtti.

Beşinci, bu noktada TÜGVA olarak eğitimde fırsat eşitliğini çok önemsediklerini ve 81 ilde doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm evlatların yaz dönemini dolu dolu geçirmesini istediklerini söyledi.

Çocukların yıl boyunca okulda yoğun bir eğitim programı gördüklerini, yazın da TÜGVA'nın faaliyetlerine katılarak hem öğrenip hem de eğlenmelerini istediklerini belirten Beşinci, "Biz özellikle ortaokullu ve liseli öğrencilere ulaşacak şekilde 2 tane proje gerçekleştiriyoruz. Ortaokullu öğrencilerimiz için 'Yaz Okulu' süreci, liseli öğrencilerimiz için 'Doğa Kampı' sürecini başlatıyoruz." dedi.

"Yaz Okulu" programı hakkında bilgi veren Beşinci, şunları söyledi:

"6 hafta boyunca 6 saat olmak üzere, ilk 4 saati temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim eğitimi, Peygamber Efendimizin hayatı ve belli başlı entelektüel bilgiler olmak üzere 4 ders süresi boyunca okulda eğitim alıyorlar. Öğleden sonra 2 saat boyunca ortak sosyal faaliyetlere katılıyoruz. Futbol oynuyorlar, yüzmeye gidiyorlar, ata biniyorlar, basketbol oynuyorlar. Yarışmalar yapılıyor, ortak sinemaya gidiliyor, geziler, piknikler yapılıyor. Yazı dolu dolu geçiriyorlar. Bizlerin özel olarak seçtiği eğitmenlerle bunu yapıyorlar. Burada eğitmen kadromuz da çok iyi. Tüm Türkiye'de gönüllülerimiz yaz boyunca öğrencilerimizle bire bir ilgileniyorlar, faaliyetlerine katılıyorlar. Çocuklarımızla beraber tarih bilincini oluşturacak geziler yapıyoruz. Bütün iller kendi tarihsel mekanlarında gezi tertipliyor. Olabildiğince genel kültürlerini, kişisel gelişimlerini geliştirmeye dönük faaliyetlere imza atmış oluyoruz."

Beşinci, tamamen ücretsiz olan bu programa düşüncesi ne olursa olsun herkesin katılabileceğini, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin bu ülkenin gerçek geleceği olduğunu ve bu noktada herhangi bir fiyat biçmelerinin söz konusu olmadığını ifade etti.

"Temel maksadımız onların gelişimine katkı sağlamak"

İbrahim Beşinci, "Doğa Kampı"nda ise 3 gece, 4 gün boyunca liseli gençleri tabiatla bir araya getirdiklerini kaydetti.

Yıl boyunca okul, ev, telefon üçlüsü içinde kısır bir döngüde yaşayan öğrencileri bu durumdan çıkarıp doğaya kavuşturmak istediklerini dile getiren Beşinci, liseli gençlerin enerjisinin çok yüksek olduğunu ve bunu da en iyi doğada atabileceklerini belirtti.

Edirne Keşan'daki kamp alanında, Saros Körfezi'nde gençleri ağırladıklarını kaydeden Beşinci, "Oraya geliyorlar, tabiatla iç içe macera parkurlarına dahil oluyorlar. Bir sürü faaliyet gerçekleştiriyorlar, yarışmalar yapıyorlar. Öğleden sonra Saros Körfezi'nde denize giriyorlar. 3 öğün yemeğiyle beraber. Akşam büyük bir amfi tiyatro salonumuz var, açık hava ortamı, inanılmaz bir atmosferde sporcularla, sanatçılarla, fikir adamlarıyla, siyasilerle bir araya geliyorlar, tecrübe paylaşımında bulunuyorlar." diye konuştu.

Beşinci, gençleri, kendilerine vizyon katacak kişilerle de bir araya getirip onların ufuklarını açmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Buradaki temel maksadımız onların gelişimine katkı sağlamak ama aynı zamanda liseli genç için en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlık, dostluk, kardeşlik duygusu. Şu anda dünyanın bireyselleştiği bu dönemde biz onları bu kalabalıklar içerisinde yalnız bırakmak istemiyoruz. Orada kardeşliği, dostluğu pekiştiriyorlar. Bununla beraber yardımlaşmayı, dayanışmayı, karşılıksız verebilmeyi onlara bu kamplar vesilesiyle öğretmek istiyoruz. Yine buraya bütün liseli gençlerimiz dahil olabiliyor, ücreti yok. Biz Türkiye Gençlik Vakfı ailesi olarak varlığımızı gençlerden alıyoruz, çünkü biz de genciz. Biz kendi ihtiyaçlarımızı planlayarak, görerek zaten gençleri bu projelere hazırlıyoruz."

"Geçen yıl 'Yaz Okulu' programına 215 bin öğrenci katıldı"

Geçen yıl ortaokul öğrencileri için yaptıkları "Yaz Okulu" programına 215 bin öğrencinin katıldığını anımsatan Beşinci, bu yıl programın haziran sonunda başlayacağını ve hedeflerinin yaklaşık 300-350 bin genç olduğunu söyledi.

Beşinci, "Doğa Kampı" için Türkiye'nin farklı noktalarında bu kampları gerçekleştirdiklerini ancak temmuz ayında Keşan'da yapılacak kamp için yaklaşık 15 bin kapasite belirlediklerini ve başvuru sürecinin de başladığını aktardı.

Yaz döneminin önemli bir süreç olduğunu ve bu dönemi boş geçirmemek adına öğrencilerin ulaşabilecekleri adres olmak istediklerini belirten Beşinci, programlarını, faaliyetlerini ve aktivitelerini çok iyi hazırladıklarını anlattı.

Beşinci, güzel bir yaz döneminin kendilerini beklediğini kaydederek, "Evlatlarımızı, kardeşlerimizi, gençlerimizi, arkadaşlarımızı bekliyoruz. Enerjimizle, heyecanımızla hazırız. Gelsinler, inşallah onlara güzel bir yaz dönemi hediye etmiş olalım." ifadesini kullandı.