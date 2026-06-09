Haberler

TTK'nin 262 işçi alımı için kura çekildi

TTK'nin 262 işçi alımı için kura çekildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak ve Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumuna alınacak 262 daimi işçi için kura çekimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 20 bin kişinin başvurduğu alımda, 22 farklı meslek dalında adaylar belirlendi.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) alınacak 262 daimi işçi için kura çekimi yapıldı.

2025-2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında kurumun yer üstü ve yer altı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere, Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla 242, Bartın İş Kurumu aracılığıyla 20 olmak üzere 262 işçi alımı için yaklaşık 20 bin kişi başvuruda bulundu.

Zonguldak ve Bartın için ayrı ayrı gerçekleştirilen çekilişlerde, 22 farklı meslek dalında adaylar kura heyecanı yaşadı.

Kurada ismi çıkan adaylar ve yakınları sevinç yaşarken, bazı katılımcılar sonuçları telefonla ailelerine ve yakınlarına bildirdi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TOKİ'nin satışa çıkaracağı 20 bin konutun adresleri belli oldu! İşte mahalle mahalle tam liste

TOKİ'nin satışa çıkaracağı 20 bin konutun adresleri belli oldu
“Pes” dedirten düzenek! Resmen şarj noktası kurmuşlar

Peygamberler şehrinde pes dedirten düzenek! Ekipler şaştı kaldı
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti

Trump'ın zor anları! Kameralar her şeyi kaydetti
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
Ne altın ne dolar ne de borsa! İşte mayıs ayının en çok kazandıranı

Ne altın ne dolar ne de borsa! İşte mayıs ayının en çok kazandıranı
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar

Milyonlarca çalışana müjde! Yargıtay'dan bordroları değiştirecek karar
Benzeri görülmemiş ikramiye bir kişiye çıktı! Bir anda Türkiye'nin en zenginlerinden oldu

Dev ikramiye 1 kişiye çıktı! Türkiye'nin en zenginlerinden oldu