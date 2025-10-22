Trump Yönetimi, Harvard Üniversitesi'nde Doktora Kontenjanlarını Azaltıyor

ABD'de Filistin'e destek gösterileri nedeniyle Başkanı Donald Trump yönetiminin fon kesintileriyle bütçe baskısı yaptığı Harvard Üniversitesinde, Fen ve Sanat Fakültesi doktora programlarının kontenjanlarında ciddi azalmaya gidiliyor.

Trump yönetiminin, kampüslerde, Filistin'e destek gösterileri nedeniyle hedef aldığı Harvard Üniversitesinde bütçe baskılarının etkileri görülmeye devam ediyor.

Harvard Üniversitesi öğrencilerinin çıkardığı "The Harvard Crimson" gazetesinin haberine göre, Fen ve Sanat Fakültesinin gelecek 2 yılda fen bölümlerine alınacak doktora öğrencisi sayısında yüzde 75'ten fazla azalmaya gidiliyor.

Fakültenin Sanat ve Beşeri Bilimler bölümlerinde ise bu süreçte alınacak doktora öğrencisi sayısı yaklaşık yüzde 60 azaltıldı.

Lisansüstü programlara alımda azaltmaya giden bölümlere ayrılan kontenjanların nasıl kullanılacağının bildirilmesi için 24 Ekim'e kadar süre verildi.

Fakülte yetkilileri, bazı bölümlerin doktora öğrencisi sayısında ciddi azaltmaya gitmeye hazırlandığını ve yalnızca bir doktora öğrencisi için kontenjanı olan bölümlerin öğrenci kabul etmesine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Alman Dili ve Edebiyatı bölümünün hiç doktora öğrencisi kabul edemeyeceğinin tahmin edildiğini vurgulayan fakülte yetkilileri, tarih bölümünün ise 2 yılda 13'er yerine 5'er doktora öğrencisi kabul edebileceğini belirtiyor.

Sosyoloji bölümünün de 2026-2027 akademik yılı için 6 doktora öğrencisi kabul edeceğini ancak bir sonraki akademik yılda öğrenci kabul etmeyeceğini bildirdiği ifade ediliyor.

Fen bölümlerinden Organizmatik ve Evrimsel Biyoloji bölümünden profesörler, bölümün yaklaşık yüzde 75 azaltmaya giderek yalnızca 3 doktora öğrencisi kabul edeceği bilgisini paylaştı.

Fen ve Sanat Fakültesi Dekanı Hopi E. Hoekstra, eylül sonunda yaptığı açıklamada, doktora öğrencisi sayısında ciddi azaltmaya gidileceğini duyurmuştu.

Hoekstra, Harvard Üniversitesine yılda 300 milyon dolara mal olacak araştırma fonlarındaki kesintilerin ve bağış vergilerindeki artışın lisansüstü programlardaki kontenjan azalmasına yol açtığına işaret etmişti.

Harvard'da fon kesintileri maddi zorluklara yol açıyor

Trump yönetiminin fon kesintileri nedeniyle mali sıkıntılar yaşanan Harvard Üniversitesinde, önceki dönemde birçok bölüm için planlanan lisansüstü program kabulleri iptal edilmişti.

Sanat ve Bilim Yüksek Lisans Okulu, bahar döneminde bekleme listesine alınmış tüm doktora öğrencilerini reddetmek zorunda kalmıştı.

Öte yandan Fen ve Sanat Fakültesi, tam zamanlı çalışanların işten çıkarılmayacağını açıklamış, "gerekli olmayan" projeler için harcamaların durdurulduğunu duyurmuştu.

Birçok federal yargıcın, Trump yönetimine açılan davalarda fon kesintilerinin engellenmesine yönelik kararlarının, Harvard Üniversitesinin maddi durumuna faydalı olduğu belirtiliyor.

Harvard Üniversitesinin geçen hafta yayımladığı mali raporda, 2025 mali yılında 113 milyon dolar işletim kaybı olduğu ifade edildi.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fon ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, Üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.