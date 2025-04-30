Trump Yönetimi Haiti'deki Çeteleri 'Yabancı Terör Örgütü' İlan Etmeyi Planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, şiddet olayları ve ekonomik krizin yaşandığı Haiti'deki "Viv Ansanm" ve "Gran Grif" çetelerini, "yabancı terör örgütü" ilan etmeyi planladığı öne sürüldü.

Associated Press'in (AP) haberinde bazı yetkililerin, Trump yönetiminin Kongre'ye Haitili çetelere ilişkin yolladığı bildirime dair iddiaları yer aldı.

Yetkililere göre Trump yönetimi, Kongre'ye 23 Nisan'da bildirim göndererek, "Viv Ansanm" ve "Gran Grif" çetelerini "yabancı terör örgütü" ilan etmeyi planladıklarını kaydetti.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı ya da Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

Haiti'de 2024'te 5 bini aşkın kişi silahlı çetelerin saldırılarında ölmüştü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkent Port-au-Prince'in yüzde 80'inden fazlasını silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2024'te Haiti'de silahlı çete üyelerinin saldırıları sonucu 5 bin 600'ü aşkın kişi öldürüldü.