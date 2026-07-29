Haberler

Trump, Washington yakınındaki Dulles Uluslararası Havalimanı'nı 22,5 milyar dolara yenileyeceklerini duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havalimanı'nı 22,5 milyar dolarlık bir projeyle yenileyeceklerini açıkladı.

Abd Başkanı Donald Trump, başkent Washington yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havalimanı'nı 22,5 milyar dolarlık bir projeyle yenileyeceklerini açıkladı.

Abd Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki önemli havalimanlarından biri olan Dulles'ın yenileneceğini bildirdi.

Toplam bedeli 22,5 milyar dolar olacak projeyle Dulles Uluslararası Havalimanı'nı büyük ölçüde yenileyeceklerini anlatan Trump, ana terminale yakın 32 bin araç kapasiteli bir otoparkın da inşa edileceğini belirtti.

Terminaller arasında gidip gelen taşıyıcı otobüslerin yenileme sonrasında kaldırılacağını ve ülkedeki en büyük havalimanlarından birinin ortaya çıkacağını vurgulayan ABD Başkanı, proje ile başkent Washington'a yakışan bir havalimanı inşa edeceklerini dile getirdi.

Trump, "Bu dönüşüm, Washington'ı yeniden güvenli ve güzel bir yer haline getirme yönündeki çabalarımızın bir başka adımıdır. Dulles Havalimanı'nı dünyanın en iyi havalimanı haline getirecek bir çalışma yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Washington'a yaklaşık 40 kilometre mesafede Virginia eyaletinde yer alan Dulles Uluslararası Havalimanı, başkent bölgesine hizmet eden uluslararası havalimanı işlevi görüyor.

Kaynak: AA
Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili 'AK Parti' iddiası

Bundan sonra ne yapacak? Çok konuşulacak "Erdoğan" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye 'alkol yasağını ihlalden' 81 bin lira ceza

Paylaştığı içkili sofra başına bela oldu! Cezadan kurtulamadı
Tur atlamaya rağmen eleştirilerin hedefi: Taraftarlar ateş püskürüyor

Tur atlamaya rağmen eleştirilerin hedefi: Taraftarlar ateş püskürüyor
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı

Eğitim camiasını sarsan rezillik! Okul müdürü tutuklandı
Fed, faiz kararını açıkladı

ABD, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Mert Günok'tan maç sonunda olay sözler: Ben adıma birilerini konuşturmuyorum

Mert Günok'tan maçın önüne geçen olay sözler
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor

Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu

MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu