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Trump ve Bin Selman'dan Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi İmzası

Trump ve Bin Selman'dan Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi İmzası
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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile birlikte, sağlık, adalet, uzay ve gümrük gibi alanları kapsayan Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi'ni imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi'ni imzaladı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber kanalı El-İhbariyye'ye göre, Orta Doğu turu kapsamında ülkeyi ziyaret eden Trump, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda Bin Selman ile görüştü.

Heyetler arası ve ikili görüşmenin ardından Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, bir dizi anlaşma kapsamında Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi'ni imzaladı.

Trump ve Bin Selman'ın imzaladığı anlaşmalar ve mutabakat zabıtlarında adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi alanları kapsıyor.

Anlaşmalarda, ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanlıkları arasında yapılan, Suudi Arabistan ordusunun geliştirilmesi ve modernizasyonu konusunda imzalanan mutabakat ile enerji ve savunma sektörlerinde de bir dizi anlaşma bulunuyor.

Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Güncel
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