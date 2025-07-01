Trump, Tarife Erteleme Süresini Uzatmayı Düşünmediğini Açıkladı

NEW ABD Başkanı Donald Trump, tarife erteleme süresini uzatmayı düşünmediğini belirterek, birçok ülkeye ödemeleri gereken gümrük vergisi oranlarını içeren mektuplar göndereceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Florida dönüşü Air Force One uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tarifelere verilen arayı 9 Temmuz'dan sonraya uzatmayı düşünüp düşünmediği sorusu üzerine Trump, "Hayır, bunu düşünmüyorum." dedi.

Trump, Japonya ile ticaret anlaşması yapılıp yapılmayacağından emin olmadığını dile getirerek, Japonya ve diğer ülkelerin "ABD'yi 30-40 yıldır kazıkladığı için şımardığını" öne sürdü.

Japonya'nın ihtiyacı olduğu halde ABD'den pirinç almadığını ifade eden Trump, bu ülkenin ayrıca milyonlarca otomobil gönderdiği halde kendilerinden otomobil ithal etmediğini belirtti.

Trump, ABD'nin Japonya ile harika bir ortaklığı olduğunu ancak ülkenin ticaret konusunda kendilerine adaletsiz davrandığını savunarak, "O günler geride kaldı. Bu yüzden onlara bir mektup yazacağım ve 'Size çok teşekkür ediyoruz ve ihtiyacımız olan şeyleri yapamayacağınızı biliyoruz, bu nedenle yüzde 30, yüzde 35 ya da bizim belirlediğimiz rakam neyse onu ödüyorsunuz.' diyeceğim. Çünkü bildiğiniz gibi Japonya ile de çok büyük bir ticaret açığımız var ve bu Amerikan halkı için çok adaletsiz bir durum." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, ülkelere mektup yazacaklarını ve ABD'de iş yapmalarına izin vermek için ödemek zorunda oldukları tarifeleri bildireceklerini yineledi.

Trump, ABD'de enflasyon olmadığını ve faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirterek, 3 puan faiz indirimi yapılmamasının ülkeye neredeyse 1 trilyon dolara mal olacağını anlattı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik "Ancak bir morona sahibiz." ifadesini kullanan Trump, Powell'ın yerine geçebilecek 2-3 aday belirlediğini kaydetti.