Trump'tan İngiltere'ye Kuzey Denizi'ndeki petrolü kullanma çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın enerji ihtiyacına dikkat çekerek, İngiltere'nin Kuzey Denizi'ndeki petrol kaynaklarını daha hızlı kullanıma açması gerektiğini vurguladı. Trump, İngiltere'nin bu kaynakları kullanmaktansa Norveç'ten daha pahalı petrol satın almasının trajik olduğunu ifade etti.

Abd Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın enerjiye ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, İngiltere'nin Kuzey Denizi petrolünü daha hızlı kullanıma açması gerektiğini belirtti.

Abd Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere yönetiminin enerji politikalarını hedef aldı.

Avrupa'nın enerjiye çok ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Trump, "Birleşik Krallık dünyanın en büyük petrol yataklarından biri olan Kuzey Denizi petrolünü kullanıma açmayı reddediyor. Ne kadar trajik." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin bu bölgedeki petrolü çıkarmak yerine Norveç'ten "iki kat pahalı" şekilde petrolü satın aldığını savunan Trump, "Norveç bir servet kazanıyor. Enerji açısından Norveç'ten daha iyi bir konuma sahip olan Birleşik Krallık, sondaj yapmalı. Bunu yapmamaları kesinlikle delilik. Artık rüzgar değirmenlerine son verin." değerlendirmesini yaptı.

ABD ile İran arasındaki gerilimin dünya enerji fiyatlarını olumsuz şekilde etkilemesi, İngiltere'nin Kuzey Denizi'nde yeni petrol ve gaz arama ruhsatları vermesi yönündeki çağrıları güçlendirmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Turistlerin gözdesi mısırcı Alper’i yakından gören Rus şaşırdı: Siz normalsiniz

Fenomen mısırcıya beklenmedik tepki
Dünya futbolunda devrim gibi öneri! Kırmızı kart yok, maçlar 50 dakika

Dünya futbolunda devrim! Maçlar 50 dakika, kırmızı kart yok
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi

Korkunç detaylar ortaya çıkıyor: Gülistan'ın cesedini...
Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı

Bekleneni yaptılar!

Çaykur Rizespor gözünü Fenerbahçe'ye dikti

''Puan almak istiyoruz, kazanan biz olacağız''
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar