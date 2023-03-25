Trump Soruşturmasını Yürüten Savcıya Ölüm Tehdidi

Polisler, ABD'nin New York kentindeki Manhattan Bölge Savcılığı'nın girişinde nöbet tutuyor, 21 Mart 2023. (Fotoğraf: Liu Yanan/Xinhua)

Mektubun içindeki bir notta Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'ın ölümle tehdit edildiği iddia edildi. Zarfta az miktarda beyaz toz da bulundu.

WASHİNGTON, 24 Mart (Xinhua) -- Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'a, içinde beyaz toz bulunan bir ölüm tehdidi mektubu gönderildiği iddia edildi.

ABD medya kuruluşlarının Cuma günü bildirdiğine göre, mektubun içindeki bir notta Bragg'ın ölümle tehdit edildiği bildirildi. Zarfta az miktarda beyaz toz da bulundu.

Kolluk kuvvetlerine göre olayda tahliye veya yaralanma olmadı.

Manhattan Bölge Savcılığı yaptığı açıklamada mektubun "derhal kontrol altına alındığını" ve içinde "tehlikeli madde bulunmadığının" tespit edildiğini söyledi.

Bragg ve yardımcıları, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 başkanlık seçimleri öncesinde bir yetişkin sinema oyuncusuna sus payı ödemesi yaptığı iddiasındaki rolünü araştırıyorlar.

Ocak 2017'den Ocak 2021'e kadar ABD başkanı olarak görev yapan Cumhuriyetçi Trump, görevi kötüye kullandığını reddetti ve Demokrat Parti üyesi olan Bragg tarafından yürütülen soruşturmanın siyasi amaçlı olduğunu iddia etti.

Trump, sosyal medyada, suçlanması durumunda bunun "potansiyel ölüm ve yıkım" ile sonuçlanabileceğini söyleyen bir paylaşım yaptı.